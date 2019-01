‘GH Dúo’: Tríos, caídas por las escaleras y tensos encuentros en la primera gala

Comienza fuerte el nuevo programa. Tras el éxito de GH Vip, Telecinco no ha querido perder el filón de su reality estrella y ha vuelto a llenar la casa de Guadalix con 16 nuevos famosos. La diferencia con Gran Hermano Vip es que ahora deberán concursar emparejados y, en algunos casos, en complicados tríos amorosos. En una trepidante primera gala, hemos podido conocer a las parejas que participarán en GH Dúo , algunas de ellas no habían sido todavía anunciadas. No te pierdas los mejores momentos del estreno, segúnrecohe Nacho Molina en lavanguardia.

Aunque la que ha inaugurado la casa ha sido María Jesús Ruiz (en solitario), la primera pareja en entrar en la casa de Gran Hermano Dúo ha sido la formada por Kiko Rivera e Irene Rosales. Durante la gala, Kiko se ha tenido que ver las caras con Alejandro Albalá, el ex de su hermana Chabelita. Aunque el encuentro ha sido cordial, ambos se han mandado varios recaditos en los vídeos de presentación.

Pero Albalá no ha dejado de tener sobresaltos durante la noche. Aunque no les pillaba por sorpresa, el encuentro entre Sofía Suescun y su ex no ha sido nada amable. La reina de los realities le ha reprochado que cuando estaban juntos era un vago y no trabajaba. Alejandro, por su parte, asegura que ha aprendido mucho de la televisión y que "es momento de darse a conocer y ganar dinero".

María Jesús Ruiz, que fue la primera concursante sorpresa de la noche, tuvo que esperar bastante tiempo en el salón de la casa hasta conocer a sus dos compañeros de concurso. El triángulo formado por la modelo, su ex Julio Ruz y Carolina Sobe, es el primer trío de GH Dúo . Los primeros en verse fueron María Jesús y Julio, que no ocultaron la tensión que hay entre ellos y tardaron una eternidad en dirigirse la palabra. Más tarde, ambos comprobarían que Carolina Sobe también les acompañaba para su sorpresa.

Ylenia Padilla entraba en la casa sin saber la identidad de su pareja, pero lo que no se esperaba es que tendría que concursar con Fede, su ex, y con Raquel Lozano, concursante de GH 16 y que también tuvo una relación con el italiano. La que fuera concursantes de Gandía Shore no ha podido ocultar la tensión por el reencuentro y ha recordado a sus dos compañeros que están en el concurso por ella. Por si fuera poco, Ylenia, Raquel y Sofía Suescun tienen algo en común: Las tres han sido pareja de Suso en algún momento.

Yurena y Juan Miguel fueron otra de las parejas sorpresa de Gran Hermano Dúo . Pocos lo recordarán, pero en el año 2003 tuvieron una efímera aventura en el reality Hotel Glam . Tras muchos años, el encuentro entre la cantante y el ex de Karina ha sido de lo más amable y se han interesado el uno por el otro. Es posible que todavía haya oportunidad para su amor dentro de la casa. Solo el tiempo lo dirá.

Todavía quedaba una pareja sorpresa por desvelar. Fortu, cantante de la mítica banda Obús y un habitual del universo Telecinco, también participará con su pareja. Aunque Yoli y el cantante entran aparentemente felices, hay un elemento en la casa que les podría crear muchos problemas: Carolina Sobe. La colaboradora admitió estar locamente enamorada del artista, llegando a necesitar ayuda psicológica para superar su amor imposible. Carolina, que se caracteriza por ser extrovertida y alocada, se ha quedado muda al ver a Fortu.

Antonio Tejado y Candela Acevedo han sido los últimos en llegar a la casa, pero no por ello se han librado de la temible prueba para conseguir el derecho a utilizar la suite de GH Dúo . El programa había preparado una resbaladiza escalera llena de glicerina. Los dos miembros de la pareja, o dos de los tríos, tenían que conseguir subirla antes que el resto de sus contrincantes.

La prueba nos ha dejado grandes momentos como las caídas de Fortu y el espectacular estilo de Juan Miguel para bajar las escaleras, que le pudo costar una lesión. Aunque Kiko Rivera e Irene Rosales lo pusieron complicado, finalmente, los agraciados fueron Fede, Raquel e Ylenia. Gracias al esfuerzo de los dos primeros, la Benidorm no participó en la prueba, los tres podrán disfrutar de las comodidades de la habitación más lujosa de GH Dúo .