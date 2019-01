Megabronca televisiva del portavoz de VOX en Telecinco y Antena3 enfrentándose contra todos: "¡Queréis que nosotros y 400.000 andaluces no hablemos!"

Brutal mañana la que se metió entre pecho y espalda Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de VOX, que pasó por las dos grandes cadenas informativas de la mañana y allí bregó contra propios y extraños durante más de una hora. Primero lo hizo en El Programa de Ana Rosa (Telecinco) y después en Espejo Público de Antena3 y de sendos lugares salió escaldado y tras una gran bronca con la mayor parte de los participantes. Espinosa de los Monteros (VOX): "Por titulares como los de La Razón es la prensa la que está perdiendo mucha credibilidad".



La propia Ana Rosa Quintana, con Arcadi Espada, Jorge Bustos, Ana Terradillos y Ana Pardo de Vera en su mesa, y Susanna Griso con Toni Bolaño, Jesús Rivasés y Ana Isabel Martín entraron en conflicto en algún punto de los 19 polémicos que VOX ha presentado para apoyar el gobierno de PP y Ciudadanos de Andalucía.

Los dos momentos de mayor tensión de la mañana, después de casi 40 minutos en Ana Rosa y más de 20 en Antena3, los vivió Iván Espinosa de los Monteros contra Arcadi Espada y contra Toni Bolaño, dos analistas de muy diverso tinte ideológico, lo que daría muestra de que VOX está a años luz de cualquier otra opción política.

Arcadi, más Ciudadanos que nunca, señaló que "VOX está con la hez de Europa, con los lepenistas", y que así lo demostrará tras las elecciones europeas, algo que obviamente no gustó al representante del partido verde y entró al trapo:

Espinosa de los Monteros : No, nosotros no queremos expulsar a los que son distintos, queremos lo mejor para España.

Espinosa de los Monteros : No, nosotros no somos nacionalistas, eso un filósofo como usted debería saberlo de origen, la diferencia entre nacionalista y patriota. Un nacionalista es alguien que odia a los demás y desea expulsar a los que son distintos...

Arcadi Espada : Señor Espinosa, yo no conozco lo que Ciudadanos decía hace meses o años, pero jamás he leído que Ciudadanos quisiera expulsar a 50.000 emigrantes ilegales o que planteara el día de la Reconquista como el día de Andalucía. ¿Pero sabe usted para qué nació Ciudadanos y contra qué? Contra el nacionalismo. Es decir, nació contra lo que son ustedes, nacionalistas.

Espinosa de los Monteros : Me he reído bastante con cómo analizan nuestras propuestas en la mesa de contertulios... ¡Está bien empezar la mañana con un poco de humor! Pero la realidad es diferente de cómo se está planteando ahí. Me ha hecho gracia lo que decía Arcadi Espada, que se ha levantado un poco afrancesado diciéndonos lo que tenemos que hacer y en qué grupo tenemos que ir, si con Le Pen... De las 19 propuestas que hemos publicado resulta que las 19 han sido defendidas en algún momento por Ciudadanos, de forma que si son propuestas tan radicales, en algún momento ellos han pasado por ese trance... Pero claro, Ciudadanos defiende una cosa y la contraria muchas veces.

TONI BOLAÑO ESTALLA DE LO LINDO: "¡SON FASCISTAS!"

El segundo gran enfrentamiento lo vivió en Antena3 contra Toni Bolaño, por el asunto catalán principalmente, alejándose de los temas más polémicos, como la violencia de género o los inmigrantes-

Toni Bolaño se vuelve loco contra el portavoz de VOX.

ANA PARDO DE VERA: "¡TODO ES MENTIRA!"

El duelo que vivieron Ana Pardo de Vera con Espinosa de los Monteros atiende directamente a los datos, verdaderos los unos o los otros. El representante de VOX asegura que al año mueren más niños a manos de sus madres que mujeres a manos de hombres. Asegura que son datos forenses y alejados de los del ministerio del Interior.

ANA ROSA Y GRISO TAMBIÉN CHOCAN CON EL VICECRETARIO DE VOX

Ana Rosa Quintana se interpuso en la disputa entre Ana Pardo e Iván Espinosa:

Ana Rosa: Yo estoy indignada, no quiero que te calles [a Ana Pardo], pero vamos a dejarle hablar.

Iván Espinosa: ¿Pero Ana Rosa por qué dices que estás indignada?

Ana Rosa: Estoy indignada con los datos que dan ustedes.

Iván Espinosa: Joe, yo, estoy agradecido por este tiempo pero en estas condiciones no puedo continuar. Si lo que queréis es que VOX no hable y 400.000 andaluces no hables, si queréis no hablamos. Es absurdo.

Ana Rosa: Si yo quisiera que ustedes no hablaran desde luego no estaría aquí. Ustedes tienen el mismo derecho que todos, pero rebatimos datos con los que no estamos de acuerdo.