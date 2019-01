Golpetazo en televisión de VOX al director de 'El Mundo': "¿Esta porquería me tiene que gustar? ¡Sois unos manipuladores!"

Iván Espinosa de los Monteros apareció por 'Espejo Público' de Antena3 un día después de ser indultado gravemente en el mismo lugar por el juez progre Ignacio González Vega. Lo primero que hizo el vicesecretario de VOX fue ajustar estas cuentas asegurando estar esperando disculpas, pero después se abalanzó a por los demás:

El descomunal enfado de Espinosa (VOX) al descubrir quién le insultó en Antena3.



En segunda instancia se dirigió a Paco Rosell, el director de El Mundo, que apenas unas horas antes había publicado en las páginas de su diario una polémica viñeta de Gallego y Rey que efectivamente no hizo ni pizca de gracia a los militantes ni votantes de VOX:

Espinosa: ¿Tengo que asumir las críticas? ¿Esta porquería me tiene que gustar? A lo mejor me tiene que parecer bien... ¿Esto no es demonizar? La prensa sois unos manipuladores, os lo digo a la cara.

Paco Rosell: Eso no es demonizar, no haga el victimismo ni ataque a la prensa como si fuera el enemigo del pueblo.

Espinosa: Eso está clarísimo.

Carmen Morodo: ¿Somos el enemigo del pueblo? ¡Repítalo, por favor!

Espinosa: La prensa sois unos manipuladores, os lo digo a la cara, ¡claro que estáis manipulando! ¡A ver si se entera todo el mundo! Que yo he venido aquí a defender a 400.000 andaluces y no a hacer amigos. A mí me da asco que pongáis estas cosas, pero no me atemoriza. A la gente ya no se la engaña.