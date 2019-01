Si Cuatro cancela sus informativos con el PP, es censura pero si lo hace con el PSOE, es por culpa de las audiencias

Cuatro intentó ser el brazo progresista del Grupo Mediaset. Y no es una exageración decir que fueron pro-socialistas ya que quien fuera su responsable de informativos, Miguel Ángel Oliver es hoy Secretario de Estado de Comunicación con el PSOE.

Pero no pudieron vencer en audiencia al arponero de Atresmedia, Antonio García Ferreras, y sus maratonianos 'Al Rojo Vivo' como principal referente de periodismo progresista 24 horas como antes que él 'Un Tiempo Nuevo', 'Sábado Deluxe' y demás fórmulas un pudieron contra 'La Sexta Noche'.

La primera campanada del fin del intento progre sonó cuando cayeron fulminadas ‘Las Mañanas de Cuatro' que echaron el cierre en mayo de 2018, pero como a los periodistas les gusta más el martirio que a los tontos las tizas, en vez de explicarlo como una lógica derrota comercial, por ahí salieron las teorías conspiranoicas de que era una censura ordenada por la malvada dictadura del Gobierno del PP.

Las palabras con las que el presentador Javier Ruiz anunciaba el fin del programa fueron reenviadas por redes, whatsapps y Facebook por activistas antisistema o podemonianos petardos denunciando que se censuraba un programa por orden del tirano Rajoy.

Y en digitales se leían cosas como "Censura en televisión: el Partido Popular retira las mañanas de Cuatro", "El fin de Las Mañanas de Cuatro, primera ofrenda del duopolio a la Moncloa", "El PP responde ¿Han pedido que quiten las Mañanas de Cuatro?", "La fórmula de la censura ha planeado sobre el cierre del formato", etc, etc, etc.

Ahora no es que se carguen un programa informativo, sino que se llevan por delante y desmantelan todo el equipo de informativos de Cuatro. Curiosamente ahora nadie sale a decir que sea un acto de censura y hasta todo un Ferrán Monegal dice que es una mera decisión empresarial ante la derrota comercial de Mediaset ante Atresmedia en ese campo.

O por fin han descubierto la lógica del mercado, o es que parece que para algunos sólo son censuras los cambios de programación si en el momento de producirse hay un inquilino con carné del PP en La Moncloa, si es del PSOE, ya las acusaciones de censura, a lo que se ve, desaparecen.