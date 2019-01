Albert Castillón no aguanta las quejas de Echenique por la cancha que se le está dando a VOX y lo manda a la lona

Albert Castillón ha puesto de vuelta y media a Pablo Echenique este 11 de enero de 2019 en el programa 'Espejo Público' de Antena3.--Tertulia política de Radio YA: "Podemos se ha convertido en una bisagra del PSOE y Vox tiene que evitar caer en esto"--

El secretario de organización de Podemos se ha quejado abiertamente de que a VOX le dan cada vez más cancha los medios de comunicación, coincidiendo con la presencia de Santiago Abascal en el programa de Susanna Griso esa misma mañana.--Eduardo Inda: "Cuando Vox es muy malo y Podemos muy bueno"--

A nosotros no nos hacían entrevistas ni se decía la palabra Podemos antes de las elecciones europeas, y eso que metíamos miles de personas en las plazas y sin embargo, estamos hablando de VOX mucho antes de las elecciones andaluzas

Ahí Castillón encontró un resquicio para propinarle el primer gancho al mentón: "Pero si en aquellas europeas la papeleta de Podemos no llevaba el logo del partido sino el rostro de Pablo Iglesias y ¿sabe por qué? ¡Porque estaba todo el día en la tele! ¿Cómo dice que no salía en la tele?".--Un tuitero le escupe a Echenique lo que esconde Podemos por decir que Vox compadrea con violadores y asesinos--

A su lado, Pilar Cernuda se quejaba de algo pero tampoco tiene demasiada importancia para el tema que nos ocupa en este momento. Sigamos con Echenique y Castillón, que aún vivirían un segundo round de su particular enfrentamiento.

Echenique pasó a quejarse de los "bulos" que extienden VOX y "algunos tertulianos", a colación de que el periodista catalán le había sacado lo de su asistente en negro.

"Si usted quiere entrar en el barro..." avisaba Echenique. Y Castillón que no se callaba:

Es usted el de y tú más. Si hablamos de los pobres, usted alude a La Caixa, los bancos y la casa. Pero ¿y qué pasa con su pobre? Ese no importa. ¿El empleado al que no le pagaba la Seguridad Social no importa? ¿Le borramos?