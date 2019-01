María Patiño abandona el plató de 'Sálvame' entre lágrimas

Otro numerito más en Sálvame. El programa ha vuelto a vivir este jueves momentos de mucha tensión y las protagonistas han sido de nuevo Raquel Bollo y María Patiño.

Las colaboradoras de Telecinco están envueltas desde hace unos días en una agria polémica tras la entrevista a María Jiménez en Sábado Deluxe, en el que acusó a Bollo de acabar con la carrera de Chiquetete, recientemente fallecido.

En el programa de este jueves, ha vuelto a surgir la polémica. "Yo le recordé a María Jiménez que Chiquetete estaba condenado por maltrato. Ésa soy yo", se ha defendido Patiño. La presentadora ha asegurado que el corte de ese momento dura seis minutos y que tanto ella como Belén Esteban saltaron ante la acusación de la cantante María Jiménez.

"No me tengo que justificar, os hago partícipe, se le pregunta por Antonio [Chiquetete] porque había fallecido y yo no sabía que eran amigos. Sabéis cómo pienso y cómo actúo. Lo sabe toda España porque mi trabajo es público desde hace 20 años. Para cuestionar a un compañero, porque hay veces que no estamos apropiados en los comentarios, lo mínimo que hay que hacer es ver el programa", se ha defendido.