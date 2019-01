Así fue la explosiva y tormentosa relación de Ylenia y Fede: Celos, broncas y cuernos a todo trapo

Cuando sólo eres una personaje de la tele, sin oficio conocido, famoso por nada, lo cierto es que sólo te resta montar el show para seguir en ese juego; un muy mal ejemplo para millones de jóvenes que se dejan las pestañas estudiando. La relación entre Ylenia Padilla y Fede Rebecchi surgió tan solo unos pocos meses, un idilio que comenzó en el concurso «Gran Hermano VIP» y que unía a dos personas completamente distintas. Él, un italiano que cuida al milímetro su estilismo y sus modales y ella, una joven que no pasa inadvertida por su fuerte carácter, sus particulares frases y la entonación que utiliza al hablar, según ABC.

Las caricias y carantoñas entre Fede e Ylenia se convirtieron en un tema de conversación recurrente entre los habitantes de la casa. La pareja no dejaba de tontear, acariciarse y besarse, e incluso llegaron a hacer «edredoning».

La rubia más polémica de «Gandía Shore» volvía al club de los solteros al poco de salir de la casa de Guadalix de la Sierra y lo hacía por la «incompatibilidad» y es que en la casa pueden aflorar sentimientos artificiales, aunque Ylenia se esforzó mucho en la relación, pensando que juntos podrían labrarse un futuro.

En sus apariciones públicas, Ylenia y Fede querían demostrar que su relación cada día se afianzaba un poco más. Sin embargo, lo bien cierto era que su aventura juntos no iba todo lo bien que hacían creer. «Fede se considera superior a mí, se ha avergonzado siempre de mi falta de modales», contó la de Benidorm a «Lecturas» pocos días después de su ruptura. Un argumento de peso que le llevó a zanjar cualquier tipo de relación con el italiano. Y añadía: «Nos veíamos poquísimo y a mí me sentaba fatal que, teniendo tan poco tiempo para nosotros, Fede quedara con sus amigos». Al parecer, el único apoyo que tuvo Ylenia fue su amiga en el programa, Belén Esteban. La estrella televisiva de los realities quedó totalmente destrozada al poner fin a su relación.

Tras la ruptura la relación entre ambos fue de mal en peor. Fede rompió su silencio acusando a Ylenia de controladora y celosa. El italiano dejó claro que su ex nunca le había dado una oportunidad, que era muy desconfiada y que el problema de su relación habían sido terceras personas que malmetieron entre ellos.

La última vez que se vieron antes de entrar en «GH Dúo» fue en una entrevista en «Sábado Deluxe» poco después de su ruptura, en la que no faltaron los gritos y reproches. La de Benidorm destapó toda la verdad al revelar una infidelidad por parte del italiano: «Me han enseñado pruebas de que me has sido infiel, aparte de que te ha visto media Barcelona», confesaba Ylenia ante las cámaras.

Y ahora, cuatro años después se vuelven a encontrar en la casa donde se enamoraron. Muchos dicen que la televisiva sigue enamorada de él, a pesar de sus continuas negaciones. Habrá que esperar para ver si el amor vuelve a surgir entre ellos o por el contrario continúan tirándose los trastos a la cabeza.