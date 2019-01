¿Has visto el innovador retoque estético que se ha hecho Toñi Moreno?

Profesionalemnte no es su mejor momento, pero sigue luchando para remontar. Toñi Moreno ha comenzado el año moldeando su figura al recurrir a una innovadora técnica estética. La presentadora se ha sometido a una liposucción, eso sí, a través de un novedoso método llamado Coolsculpting. Esta tecnología utiliza frío controlado para congelar y eliminar las células de grasa no deseada sin cirugía ni tiempo de reposo, según informalia.

La propia periodista ha compartido con sus seguidores el tratamiento:

"Hoy toca día de cuidarse, como ya sabéis a mí me horroriza, pero hoy me ha cogido por banda Carmen Sarmiento (médica estética) y me va a hacer un drenaje", decía en Instagram Stories.

Acto seguido, Toñi grababa a su doctora, quien explicaba el proceso:

"Coolsculpting es la única técnica certificada por la FDA americana que dice que podemos hacer una liposucción no quirúrgica con toda seguridad y eficacia", contaba la especialista mientras Toñi estaba tumbada en la camilla.

Poco después, Moreno tomaba la palabra: "Me van a ayudar a quitarme grasa que me sobra, pero también hay que hacer deporte. No solamente esto, también hay que comer bien. No es tan fácil", declaraba la presentadora de MyHyV, que ha apostado por el avance en detrimento de pasar por el quirófano como es habitual entre los famosos.