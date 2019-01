La sucia guerra entre Miriam Saavedra y Sofía Suescun continúa en 'Sálvame': "Es una falsa"

Pelea de gatas en Telecinco. Miriam Saavedra ha cargado fuertemente contra Sofía Suescun en la edición de 'Sálvame' de este viernes viviendo un nuevo momento de tensión. La peruana se ha encendido y no se ha cortado ni un pelo a la hora de valorar la actitud que está llevando la hija de Maite Galdeano, según huffingtonpost.

Ya para rematar su intervención, Saavedra ha hecho quizás su declaración más dura:

"Dice que la da tanta pena decirle que no le ama, pero no le da pena decirle que no sirve, que es un muchacho inservible. Es una falsa y no me gusta nada". (Mira aquí el vídeo del momento)