Buenafuente no escarmienta y monta una ratonera en TV3 contra Bou (PP): "¡Manipulador, ultraderechista!"

Había mucho interés por saber cómo sería el programa de TV3 ‘Preguntes Frequents' tras la decisión de Andreu Buenafuente de fumigar a Laura Rosel la independentista de guardia que había pilotado el programa durante las últimas 47 ediciones y que no había dudado en aparecer con una camiseta de Puigdemont, en entrevistar con repelente sonrisa a un etarra condenado por asesinato o en tender encerronas a los no-independentistas incautos que osaban aparecer por el programa.--Lo que esconde el despido fulminante de Laura Rosel, la presentadora más rabiosa y fanática de TV3: "Está destrozada"--

Como suele ocurrir ante la purga a un presentador, nadie de los presentes hizo referencia a la defenestrada Laura Rosel. Tampoco lo hizo nadie en 'Las Mañanas de Cuatro' tras la defenestración de Jesús Cintora. Es verdad que Pilar Rahola, que sabía que iba a tener que estar en la mesa de ‘Preguntes Frequents' y hacer su sección como si nada, se cubrió la espalda publicando un artículo-enjabonador hacía Rosel en La Vanguardia.--La golpista Laura Rosel (TV3) se parapeta en una indígena para comparar a Florentino Pérez con un mafioso--

Laura Rosel es la presentadora de TV3 que se negó a hablar en español con el alcalde de Medellín. Ella solo lo habla cuando tiene que hacerle ojitos a los etarras. pic.twitter.com/v3C9CH9N79 — Luis Balcarce (@lbalcarce) November 11, 2018

Rahola, que participó en un divertido gag al inicio del programa reclamando que tenía derecho a ocupar cuatro horas de parrilla en TV3 (como personaje no tiene desperdicio), luego en su sección optó por criticar a los independentistas por ir divididos y tardar mucho en reventar España: "Son una pandilla de aficionados", aseguró como si ella fuera la matriarca absoluta del independentismo.--Talegón se pone como una histérica con Levy por exigir que echen de TV3 a Rahola y Laura Rosel--

Pero el mayor gesto del ‘Preguntes Frequents' era iniciar esta nueva etapa sin Laura Rosel sentando a un representante del Partido Popular y que no fuera vapuleado como cuando Eric Milló. Ese fue Josep Bou, que no está afiliado al PP, pero es su candidato a la alcaldía de Barcelona.--Rosel (TV3) exige a Ortega (VOX) denunciar a Losantos y se lleva un soberbio zasca: "Queréllese usted"--

Como empresario Bou ha sido de los que más ha dado la cara en estos años de locura independentista en defensa de la legalidad y Bou tampoco dudó en criticar la forma en la que se ha manejado TV3 en este tiempo poniéndose a él mismo como ejemplo:

"Yo he sido presidente de los empresarios de Cataluña cuatro años y es la primera vez que estoy aquí. Esta casa lo que ha de hacer es abrirse, porque si no se abre debería ser cerrado. (...) Yo te agradezco que pueda hablar aquí. Porque lo he intentado antes y no había manera".

La presentadora trató de defender a la casa para la que trabaja. "Todo el mundo tiene la puerta abierta", a lo que Bou reiteró: "Si a mí no se me invita no tiene la puerta abierta. A mí me llamaban Antena 3, La Sexta, Telecinco o Trece, pero no TV3".

Encerrona y trato diferente

La entrevista había sido normal, todo lo normal que puede ser en una televisión agitadora como la TV3. En especial la joven histérica Sara González, que sin tapujos acusó a Bou de blanquear la extrema derecha, cuando este aseguró que para él Vox no era ‘ultraderecha'.

González reiteró que la verdad estaba con ella y que sí que lo era (que impresión dan esas personas que no tienen inconveniente en decir que están en posesión de la verdad).

Pero si Sara González (Nació Digital) hacía honor al fanático digital para el que trabaja, más patético es la andanada de insultos burlones que lanzó el cada vez más impresentable Maiol Roger, que no trabaja para ningún digital es directamente asalariado de TV3 y último fichaje del nacional-graciosimo indepe, con sección propia en ‘Preguntes Frequents' .

Se supone que debe hacer gracia (seguramente al espectador de Waterloo y a los de su cuerda se la haga). Entre otras cosas le dijo a Bou, después de que este enseñara en una camiseta el slogan 'La república no existe'.

"La república es como la representación del PP en el ayuntamiento de Barcelona: inexistente".

Cuando Bou comentó que él tenía 12 apellidos catalanes, Maiol Roger se pitorreó en el estilo victimista del independentismo: "Eso es supremacismo, si eso lo hubiera dicho Quim Torra lo llamarían supremacista, pero se ve que usted puede decirlo".

Y acusó a Bou de mentir por decir que había denuncias falsas de violencia de género:

"Le pido que no dé cifras falsas en la televisión y menos en un programa como este".

Pero cuando más desagradable se puso Maiol Roger en su encerrona a Bou fue cuando soltó:

"Qué casualidad había un militante de Fuerza Nueva en Cataluña que se llamaba Josep Bou, como usted".

Bou, que había mantenido un tono amable y hasta sonriente hasta ese momento torció el gesto: "¿Sabe usted de dónde ha salido ese dato falso?", preguntó.

Maiol sonrió pérfidamente "Lo he leído" (y todavía da lecciones de datos falsos, el tío). A lo que Bou aclaró:

"Eso sale de Xavier Vinader, esa persona que era un delincuente, que fue condenado por señalar como miembros de la ultraderecha a dos personas que fueron asesinadas después por ETA y..."

Y... poco más pudo decir porque entonces Sara González se puso a gritar como una descosida. "¡No le permito que falte al respeto de Xavier Vinader! ¡No se lo permito! ¡No manipule! ¡No engañe a la gente! ¡Vinader combatió a las tramas de la ultra derecha!" "¡Está manipulando!".

Fanatismo en estado puro. Estaría genial que algún día Sara González tuviera agallas para sentarse frente a frente a los familiares de Alfredo Ramos y Jesús García (las dos personas asesinadas por ETA tras ser señaladas por Xavier Vinader) y les repita a ellas que aquellos reportajes fueron heroicos. Si no tiene tiempo, al menos podría ver el documental ‘1980' en el que sale la hija de uno de ellos explicando cómo los tribunales acreditaron la falsedad de lo publicado, pero nunca le devolvieron la vida a su padre.

En todo caso si El Terrat quiere suavizar 'Preguntes Frequents' para que deje de ser un nido de sectarismo, no se trata de que cambie a una por otra, se trata de igualar las cosas.

Y si la comentarista indepe Pilar Rahola puede hacer su sección de opinión fija, pues se trae a otro opinador con sección fija del otro bando para equilibrar y para que los no indepes sientan que también es su tele. Y si tras cada entrevista a un no-independentista tenemos que tragarlos los rebuznos indepes de Maiol, al menos que entonces haya otro que rebuznador del bando constitucional que sea igual de petardo con los invitados independentistas. Todo lo que no sea eso, es manipulación pura y dura.

Dice Salvador Sostres que Pilar Rahola tiene las horas contadas en TV3. Que fumigen antes a Maiol Roger, su mera presencia en la tele pública, como ya insinuó el propio Jose Montilla, es un escupitajo a cualquier intento de rebajar la crispación.