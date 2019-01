Julia Otero critica que la tele no le ofrezca trabajo y acto seguido le mete un palo velado a laSexta por fichar mujeres jóvenes y guapas

Julia Otero lamentó, durante su entrevista con Cristina Pardo en su programa, que la televisión, en general, se haya olvidado de ella.--Tirón de orejas de Monegal a Pardo hasta que Julia Otero le manda callar: "Lo importante aquí es que pidió disculpas"--

En un argumento quizás algo contradictorio, se quejó, en primer término, de que las televisiones españolas renieguen del perfil de periodista veterana que no cumpla con unos determinados cánones físicos pero seguidamente lamentó que estuviese vetada en la TV3 catalana por no ser "suficientemente independentista" y a su vez en los canales de Madrid.--Julia Otero echa pestes contra la Renfe del socialista Abalos: "Estamos tirados en medio de la nada"--

Pero fíjemonos en su primer argumento, porque es un palo en toda regla, aunque velado, al canal que la entrevistaba y que pertenece al mismo grupo mediático en la que ella trabaja, Atresmedia: "Hasta que no veamos señoras en televisión con más de seis o siete décadas o con barrigas cerveceras como hay señores que salen en la tele veremos que hay discriminación que marca el físico de las mujeres pues hay que pelear".

Es bien sabido que, si el perfil de chica 'mona' y/o joven se destila prácticamente en todas las televisiones actuales, laSexta se suele llevar la palma en este apartado. Quizás por eso, porque se sintió aludida, la Pardo intentase cortar en cuanto pudo: "Ahí queda eso".

En otro órden de las cosas, la locutora gallega, que en la actualidad es una de las voces más veteranas de Onda Cero, confirmó la 'exclusiva' soltada por su colaborador Ferran Monegal que aseguraba que RNE le ofreció hacer las mañanas en la etapa de Luis Fernández en RTVE y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

La presentadora de 'JELO' matizó, eso sí, que no le habían puesto delante un "cheque en blanco" como mantenía el crítico televisivo y añadió que a ella lo de hacer las mañanas no le va mucho.

Otero: De entrada, lo de cheque en blanco...siendo la radio pública, era muy pequeñito. No es por eso por lo que no acepté, era la época de Luis Fernández, en el año 2005.

No acepté porque soy hipotensa y por la mañana necesito tres horas antes de ponerme en marcha, yo repto cuando me levanto...bromas aparte, aunque yo sea más de tarde-noche, es que no entiendo que los programas de la mañana empiecen a las 6:00, esa especie de carrera enloquecida de Del Olmo y Gabilondo por ver quién empezaba antes.

Pardo: ¿La tele la sigues contemplando como una posibilidad?

Otero: La tele la contemplo como una posibilidad pero es la tele la que no me contempla a mí como posibilidad. Entre los que me han vetado y los que no me contemplan, la tele me ha abandonado.

Hasta que no veamos señoras en televisión con más de seis o siete décadas o con barrigas cerveceras como hay señores que salen en la tele veremos que hay discriminación que marca el físico de las mujeres pues hay que pelear.

Pardo: Ahí queda. Es interesante

Otero: En TV3 no soy lo suficientemente independentista, es decir que no soy de los suyos, y probablemente en Madrid, los que mandan en otras teles, pues consideran que tampoco soy de los suyos.