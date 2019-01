Veto independentista a la obra de Toni Cantó en Cataluña y Elisa Beni rezuma satisfacción ante el de Cs: "¡A lo mejor no les gustas tú!"

Toni Cantó está haciendo una nueva obra de teatro, porque hay gente que tiene tiempo para todo, y aunque cueste verle en otra labor que no sea la de político, sigue con el mundo de la actuación.

De modo que ahora está representando en Madrid con intención de llevar por España y el mundo su nueva obra, Linda Vista, que coprotagoniza con la televisiva gimnasta Almudena Cid. Pero hay algo que amarga notablemente al diputado nacional de Ciudadanos: en Cataluña siente el aliento del independentismo que no quiere ni verle por allí y veta o trata de hacerlo a su obra en la ficticia República porque no hablan en catalán.

Pasó por 'Espejo Público' Toni Cantó para contar este acoso y allí se encontró nada menos que con la tertuliana exaltada Elisa Beni, encantada con este asunto, rezumando alegría de que a Cantó se le vete entre los que odian a España. Atresmedia sabe lo que le funciona y vuelve a permitir que Seguí humille por enésima vez a Beni: "¿Independiente tú? ¿Acaso no votas a Podemos?"

Elisa Beni: He encontrado muchas funciones en español en Cataluña... Diez ahora mismo en los teatros de Barcelona.

Toni Cantó: Bueno, yo llevo treinta y tantos años haciendo teatro, unas veinte giras teatrales por toda España. Si a ti te parece que es normal haber estado los mismos días en Miami que en Barcelona... No estamos en la misma línea de cómo debe ser la política cultural española.

Elisa Beni: ¡A lo mejor es que no les gustas tú!

Toni Cantó: También es posible. ¿Pero a quién? Yo creo que es evidente que en Cataluña es muy complicado ir a trabajar en español. Pero además hablaba de que a una persona como yo se me ha cerrado el camino no solo en Cataluña sino en otros ayuntamientos españoles donde se hace una cultura muy partidista. En este país significarse políticamente tiene un precio. Es obvio que es muy complicado ir a hacer teatro en español en Cataluña. Antes en Barcelona se hacía el mejor teatro, y eso ya no es así, porque el nacionalismo se ha ocupado de que todos los teatros públicos los dirijan siempre catalanes, y eso no pasa en Madrid, que ahora es donde está la mejor oferta cultural. En Cataluña el arte se ha empobrecido.

Elisa Beni: Según la teoría de Cantó, en Florida, tendría que molestarles mucho eso de que se haga mucho teatro en español y no en inglés. ¡En Cataluña quieren escuchar catalán! [...] ¡La intencionalidad política también pasa por atacar el catalán como si fuera una lengua del demonio!