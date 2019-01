El análisis político de laSexta queda ahora en manos de la demagogia de un actor que le meta caña a VOX gratuitamente

Antonio García Ferreras está teniendo mucho cuidado en no decir él nada indebido contra el partido político VOX, pero para eso se está rodeando 'bien'. Este 15 de enero de 2019 el 'Al Rojo Vivo' de laSexta, viviendo el discurso de investidura de Juanma Moreno Bonilla con una revolución de mujeres y el PSOE en la calle, fue un programa contra VOX.



Para eso contaron con Irene Montero, regresando a vocear y poner firmes a todos los que ella considere machistas, y con el actor Antonio de la Torre, que ahora además de aguantarle en todas las películas parece haberse metido a analista político. Irene Montero le dice a Ferreras cómo tiene que hacer su trabajo respecto a VOX y el periodista no le dice ni pío.

No es la primera vez que aparece De la Torre por el programa de Ferreras, pero debe estar encantado el presentador con tan clara significación de izquierdas de una cara representativa de la cultura española. Y además, como es actor, da igual que sus opiniones sean populismo puro carente de análisis. Todo vale:

Tengo sensación de tristeza y preocupación por esas mujeres, por el discurso de VOX que viene a poner una piedra en el zapato de una revolución tan imprescindible y tan urgente. He oído unas sandeces... Si esto es kale borroka... Es un dislate. Me he acordado de mi madre... Yo no recuerdo el franquismo, pero mi madre vivió una sociedad que atacó a las mujeres pobres.

El peligro que veo es hacerle el juego a VOX, que son de simpleza y que no debería haber un retroceso en el avance del feminismo, en una sociedad que acoja... Una sola vida es infinitamente más valiosa a cualquier frontera, nación o bandera.