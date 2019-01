Isabel San Sebastián abochorna a Monedero: "¿Tú me vas a dar a mí, madre y trabajadora, lecciones de lo que es ser feminista?"

Juan Carlos Monedero montando el dantesco show habitual en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 15 de enero de 2019, lanzando contra todo y contra todos los que están a su derecha, de modo que no queda nadie salvo Podemos a su vera.

De fondo, la protesta de las mujeres a las que se ha sumado el PSOE en Andalucía para cargar contra el gobierno legítimo y salido de las urnas y de la voluntad de los andaluces. Terrible presentimiento de Rosa Díez con Susana Díaz y el PSOE andaluz que se echa al monte: "Esto sí que da miedo"

Lo que pasa es que fue a pinchar en hueso Monedero, porque se encontró enfrente con Isabel San Sebastián, acostumbrada a no permitirle ni media a los podemitas chulescos que pretenden ir por las teles dando lecciones de todo y a todos. Prepárense para reír: Monedero quiso aleccionar a San Sebastián sobre cómo ser feminista y claro, se llevó una tunda de cuidado:

Monedero: ¡La presencia del discurso de VOX en las redes sociales y en los medios de comunicación justifica a locos!

Isabel San Sebastián: ¡A mí VOX que diga lo que le dé la gana! ¡Y que la gente le vote o no le vote!

Monedero: Pero los machistas se crecen con el discurso de VOX...

Ana Rosa: Pero a mí no me digas que Ciudadanos está en contra de los derechos de las mujeres porque no es verdad. ¡No es verdad!

Isabel San Sebastián: ¡Las mujeres no estamos en ninguna situación de subalternidad! No pensamos todas de la misma forma, no estamos todas en un consenso ideológico, cada una piensa de forma distinta, y no por eso dejamos de ser feministas y de luchar por la igualdad. Eso de arrogarse la representación de todas las mujeres desde una determinada ideología es de un talento poco democrático, poco plural y poco feminista.

Monedero: ¡Tú estuviste en contra de la huelga del 8 de marzo!

Isabel San Sebastián: Y era feminista cuando tú eras un crío...

Monedero: No puedes ser feminista y asumir partidos políticos reaccionarios...

Isabel San Sebastián: ¿Pero tú que eres un hombre me vas a dar a mí, madre y trabajadora, lecciones de lo que es ser feminista? ¿Tú me enseñas a mí lo que es ser feminista? ¡No me enseñas nada, sobre democracia ni sobre feminismo!