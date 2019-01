El demoledor vídeo de 20 segundos que deja a Susana Díaz en bragas: "No comparto que se rodee el Congreso"

Ya lo dice el clásico, "haced lo que diga, no lo que haga". Susana Díaz, aparte de perder la presidencia de la Junta de Andalucía, también ha debido de dejarse en el camino la memoria.

De otro modo, no se entiende que hace poco más de un año, en noviembre de 2017, en 'Al Rojo Vivo' (laSexta), la ya expresidenta andaluza criticase abiertamente un escrache de Podemos en los exteriores del Congreso de los Diputados asegurando que no era lícito que un partido quisiera influenciar desde la calle las decisiones que se tomaban en sede parlamentaria.

Esto es lo que decía la misma Díaz que ahora aplaude la manifestación alentada por su propio PSOE en las puertas del Parlamento andaluz el 15 de enero de 2019 durante la sesión en la que Juan Manuel Moreno Bonilla desgranaba su discurso de investidura:

Ya he dicho que no comparto ciertas actitudes de Podemos como la de llamar a los ciudadanos a rodear el Congreso de los Diputados para influir en la voluntad de los representantes políticos en la Cámara. No comparto determinadas afirmaciones de Podemos en este país que solo consideran que las instituciones valen cuando están ellos.