Pablo Motos con gafas y la foto que arrasa en El Hormiguero: "¡Ni Pilar Rubio es tan garrula!"

De lo que va la cosa es de hacer audiencia y vale todo. Inlcuso en 'El Hormiguero'.

El pasado lunes 14 de enero de 2019 el programa contó con la visita de Carmen Maura, Clara Largo y Alexandra Jiménez. Las actrices presentaron su nueva película, Gente que viene y bah.

A pesar de la participación de las invitadas, los espectadores del espacio se fijaron en un pequeño detalle que no podía pasar desapercibido.

Pablo Motos presentó el programa con gafas. Los años pasan para todos y el presentador lleva más de trece años con El Hormiguero.

Durante todo este tiempo le hemos visto con el brazo enyesado o con muletas, pero nunca con gafas. Algo que sorprendió y mucho.

El valenciano nunca ha sido alabado por su físico. El uso de las lentes no le ayudaron mucho a mejorarlo. La red social del pájaro azul no tardó en llenarse de comentarios donde las gafas fueron las grandes protagonistas de la noche.

Divertidos memes, GIFs o comentarios a favor y en contra. Emulando su frase de apertura para presentar a los invitados, un usuario escribió:

Otros pensaron que volvió Gomaespuma. La gran mayoría le vieron bastante horrible e incluso otros sobrepasaron los límites e insultaron a una de las colaboradoras del espacio:

Al finalizar el programa, sentado en su despacho, y después de madurar las críticas, Pablo Motos dio una explicación a través de su cuenta de Instagram.

"Me preguntáis por qué llevo gafas todos los seguidores y os lo explico. Es porque me operé como sabéis de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos".