Inda destroza a Mejide a cuenta del casoplón de Iglesias: "Este portavoz de Podemos nos toma por gilipollas"

Guerra abierta entre Eduardo Inda y Risto Mejide a cuenta de la legalidad o no del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar. El digital Okdiario salía a todo trapo el 16 de enero de 2019 con la información de que el casopolón del líder de Podemos estaba construido en una zona protegida -El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal y está construido en un parque natural protegido-.

Sin embargo, el presentador de 'Todo es mentira' (Cuatro) quiso desmontar la información del diario de Inda hablando con el Ayuntamiento madrileño de Galapagar:

Eduardo Inda no tardó en responder a Mejide a través de conexión telefónica:

Me estáis tomando por gilipollas y lo único que me cabrea. Él es el portavoz de Podemos. Es evidente que él ira a intentar desmentir o meterme en algún lío.

El publicista, quemado con esta reacción, saltó como un poseso:

No es que hayamos tomado a Inda por gilipollas. Yo jamás tomo a alguien de gilipollas salvo que me demuestre repetidas veces lo contrario. Yo ya me he encontrado varias veces con Eduardo Inda Ya le hice un Chester y supongo que por eso ha añadido alguna cosita al speech a nuestra compañera.