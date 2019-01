La millonaria ganancia de Terelu Campos con su cáncer escandaliza a los enfermos de cáncer

Familiares y enfermos de cáncer se han vuelto a indignar en las redes sociales por la sobreexposición de Terelu Campos "vendiendo" su enfermedad (Lo de Terelu ya es grave: el día que regresa a ‘Sálvame’ se entera de una tragedia y la hace pública en directo).

Unas críticas que no son nuevas pero que ahora se han incrementado por el "súper mes de enero" de exclusivas que ha vendido la mayor de las hermanas Campos (La feroz crítica de Laura Fa a Terelu Campos por su entrevista en 'Sábado Deluxe').

El colectivo de enfermos y sus familias consideran una "vergüenza" la nueva comercialización del cáncer de mama de la presentadora de quien no dudan de su sufrimiento pero sí detestan que haya frivolizado con esta terrible enfermedad que sufren muchas mujeres y que no disponen de tantos medios, ayuda y atenciones (Terelu Campos vuelve del infierno: "Me ha costado mirarme porque era una monstruosidad").

La gota que ha colmado el vaso esta vez son las dos exclusivas que ya ha vendido Terelu Campos en lo que llevamos del mes de enero.

Lo ha hecho en una entrevista para la revista Lecturas y en una aparición estelar en Sábado Deluxe.

En ambas, lógicamente, hablando de todo lo sufrido durante su recaída, tratamiento y operaciones derivadas del cáncer de mama.

Las palabras de Terelu no han provocado la pena de los enfermos sino la indignación por la comercialización. Brutales han sido algunos comentarios en las redes.

La hija de María Teresa Campos decía en Lecturas "he visto el infierno, nunca volveré a ser la misma" un drama físico que dramatiza frente a las cámaras de Telecinco con Jorge Javier Vázquez:

"Verme delante del espejo después de las operaciones ha sido muy duro. Al final no deja de ser una mutilación. Para los médicos son cosas normales, pero para mí es monstruoso".

El cáncer ha dejado fuera de los platós a Terelu por espacio de tres meses. Una baja laboral que sin embargo no le ha afectado económicamente porque ya la habría rentabilizado con esas dos entrevistas exclusivas que hasta ahora ha concedido en la tercera tanda de su enfermedad. Además ella misma ha deslizado que durante su baja La Fábrica de la Tele (productora de Sálvame) le habría abonado una cantidad compensatoria.

Distintas fuentes aseguran a Periodista Digital que Terelu Campos se habría embolsado, entre el 9 y el 12 de enero, la nada despreciable cantidad de 200.000 euros, cantidad a la que habría que añadir otros ingresos recibidos en la anterior ocasión en la que padeció esta enfermedad.

Terelu Campos se defiende de las críticas y asegura que no ha cobrado en su entrevista en Sábado Deluxe pero defiende que "comercialice" con su cáncer: