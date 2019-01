Maestros de la Costura: Raquel Sánchez Silva no puedo contener las lágrimas en su estreno

Emociones a flor de piel en este esperado estreno. Parece que fu ayer cuando Alicia se alzaba con la victoria en la primera edición de Maestros de la Costura. ¡Pero no! Han sido varios los meses que hemos tenido que esperar para que Raquel Sánchez Silva vuelva a ponerse al frente de un formato que le encanta. Además, el programa vuelve a contar con el jurado más polifacético de la televisión. Lorenzo Caprile (tan gruñón como siempre), María Escoté y Palomo Spain será más exigentes que nunca con los nuevos aprendices. Una nueva edición en la que lucharán por alzarse con un precio de 50.000 euros. ¡Casi nada!, según lecturas.

Un estreno que ha estado marcado por las lágrimas de Raquel cuando Lara, una de las concursantes del programa (y bailarina del grupo Fangoria) ha realizado un diseño que se inspiraba en la lucha que vivió por nacer hombre y sentirse mujer: "Lo he hecho azul porque es el color que me persiguió toda mi vida. Pero cada golpe que recibí me hizo ser como soy ahora". Un discurso que consiguió emocionar enormemente a la presentadora.

El estreno ha contado con una madrina de excepción, la diseñadora de moda Sybilla, ejemplo de talento y esfuerzo. De hecho, la primera prueba ha sido reproducir su icónico vestido España. En cuanto a la prueba por equipos, Maestros de la Costura se ha desplazado hasta el Matadero de Madrid donde se encuentra la seda del Ballet Nacional de España. Allí confeccionaron dos trajes de baile, diseñados por Teresa Helbig para el espectáculo Alento. ¡Menudo manera de comenzar el programa!

En cuanto a la primera prueba de eliminación, el jurado les ha pedido que demuestren todo su potencial creativo, creando una prenda nueva con elementos doméstico como toallas, mandiles o perchas. Un reto al que no dudó en apuntarse también María Escoté utilizando los flecos de una fregona. Aunque todos los aprendices dieron lo mejor de ellos mismo, Alba no contó con el apoyo del jurado y se convierte así en la primera expulsada de la segunda temporada de Maestros de la Costura.