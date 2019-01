El chulo Risto ya tiene lo que quería para mejorar su ridículo share y que Vasile no le cierre: así amenaza a Eduardo Inda

Paolo Vasile se cargó los informativos y colocó este 'Todo es mentira' de Risto Mejide en el que mucha gente con poca gracia en una mesa habla de noticias de internet y del salseo puro de Mediaset, como Gran Hermano, 'Sálvame' y todos sus derivados. Vasile se abraza al show más chorra: cierra sus informativos de Cuatro mientras estrena por todo lo alto a Risto riéndose de noticias falsas...

Pero aunque Risto se haya entregado por completo al corazoneo, ni por esas consigue remontar unos lamentables datos de audiencia que no superan los 3 puntos, pésimos hasta para Cuatro, la cadena que un día inauguró en pantalla Iñaki Gabilondo. Quién lo iba a decir. Risto Mejide, vendidísimo al salseo: invita a Miriam Saavedra y acaban hablando de culos y tetas...

Ahora Risto se ha buscado un enemigo que es un filón, Eduardo Inda. El director de OkDiario y tertuliano televisivo azote de la izquierda y del independentismo no iba a dejar pasar que el programucho que busca su cuota de pantalla desacreditase a su periódico por una información sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda destroza a Mejide a cuenta del casoplón de Iglesias: "Este portavoz de Podemos nos toma por gilipollas".

La disputa fue de lo más agria este 16 de enero de 2019, pero le ha servido a Mejide para generar hype. Así que apenas 24 horas después ha cogido su smartphone para poner un par de tuits amenazando a Inda a ver si alguien pone la tele este 17 de enero en Cuatro después del mediodía:

Parece que Inda quiere más. Pues lo tendrá. Hoy, a las 15:45 en @cuatro, segunda ración.

Vaaaya. Ayer hicimos un 2,7%, informaos bien. Y eso son 400.000 espectadores. Cuatro veces más de gente que la que os sigue por aquí. Haceos así, que os queda un poco de bilis. Nos vemos esta tarde. Besis al jefe. https://t.co/qUR0S4MKMb — Risto Mejide (@ristomejide) 17 de enero de 2019

La verdad es que no imaginábamos que Risto pudiera llegar a recurrir a este tipo de ganchos apestosos para que alguien le vea en la tele y Vasile no le cierre el programa, que sería un nuevo fracaso para el extriunfito. 'All you need is love...': Risto Mejide le pide a un invidente que vea un vídeo.