Así es el asqueroso juicio de Risto a periodistas: "¿Cómo le cuentas a tu madre que trabajas en OkDiario?"

Apuntaba maneras desde el minuto uno el programa de Risto Mejide que estrenaba Vasile a todo trapo en Cuatro al mismo tiempo que cerraba los informativos de la cadena. Parecía una broma, pero iba a ser más que eso; el espacio vespertino de Cuatro es vomitivo. Vasile se abraza al show más chorra: cierra sus informativos de Cuatro mientras estrena por todo lo alto a Risto riéndose de noticias falsas...

Como a nivel de audiencia es un bochorno constante que presagiaría el cierre de este 'Todo es mentira' más pronto que tarde, el extriunfito Risto se ha abrazado a dos máximas: por un lado lanzarse a por el salseo puro de Mediaset, con invitados estrella de Sálvame como Belén Esteban, y el abordar temática social tan destacada como la de Gran Hermano. Y por otro lado, buscarse un enemigo perfecto con quien entrar en un pique para saltar a la Red y enganchar, por fin, con algún público.

Y han encontrado esto último en Eduardo Inda. El director de OkDiario y tertuliano en numerosos programas de máxima audiencia -algo de lo que no entiende Risto con su nuevo programa instalado en menos del 3% de cuota- se ha convertido en la diana perfecta para los humoristas que intentan hacer un Zapeando pero insultando a la gente.

No solo la han tomado con el fundador de OkDiario, sino también con sus redactores, profesionales de la información que cumplen cada día con su labor de la mejor manera posible, pero cuya línea editorial no concuerda con el asqueroso programa de Risto Mejide. Por extensión, entendemos que cualquier otro diario digital que no sea de su línea podemita, como Público, elDiario o el Huffington Post -que todo lo que publiquen será absolutamente creíble para Risto-, tampoco le gustaremos.

Yo empatizo con la gente que esté trabajando ahí. ¿Cómo le cuentas a tu madre que estás trabajando en OkDiario?

"No se lo cuentas", dice Marta Flich, una tipa que no ha conseguido hacer reír a nadie jamás.

El final del espectáculo es, definitivamente, lo que te llevará al vómito. Para rajar de su enemigo perfecto, entrevistan a alguien tan ecuánime como Monedero. "¡La que está sucia es tu madre!"

Yo estoy convencido de que Inda va a terminar en la cárcel, están en la cárcel sus amigos: Granados, Villarejo... Cuando yo he coincidido con él en tertulias, en el intermedio te dice que está haciendo un papel, mintiendo y diciendo cosas que no se cree... Me duele que se le dé tanto espacio en otros medios.

El nivel de desesperación de Risto Mejide para que Vasile no les cierre es asqueroso:

Hombre Monedero, que no le metan en la cárcel porque nos quedamos sin programa. Gracias a Inda viven sus redactores que tienen que aguantarle cada día... ¡Y nosotros! ¡Por muchos años, Inda!" El nivel de desesperación de Risto Mejide para que Vasile no les cierre Ay resquemor eh, querido Inda, ¡ay resquemor! ¡Seguro que van a sacar más cosas sobre mí! Pero tenemos una cosa más... ¡Inda, vete lavando porque el hostión va a ser de órdago!

.