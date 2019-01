Ana Rosa mete el dedo en la supurante herida podemita y Echenique llama a Errejón muerto de hambre

"Es un día triste para Podemos" decía Ana Rosa Quintana este 18 de enero de 2019, y por lo tanto es bueno para el resto de formaciones y potenciales votantes. Patadón a Pablo Iglesias: por fin Errejón ejecuta su dulce venganza, tira a Podemos y se alía con Carmena.

El secretario de organización podemita, Pablo Echenique, pasó por varios medios y entre ellos 'El Programa de Ana Rosa', para vomitar bilis contra Íñigo Errejón, el nuevo traidor por todo lo alto de Podemos. Y la presentadora del espacio no dejó pasar la ocasión de meter el dedo en la herida aún supurante:

Echenique: Manuela nos ofrecía muy poquito, la verdad, pero estábamos dispuestos a apoyarla para evitar que cogbiernen el PP, Ciudadanos y VOX, que sería una tragedia.

Ana Rosa: Sin embargo no están dispuestos a hacer eso en la Comunidad, que puede pasar lo mismo...

Echenique: No, pero Errejón no es Carmena, con todos los respetos, no tiene su tirón político. El tirón de Unidos Podemos es potente en la Comunidad, mucha gente nos reconoce como lo que yo creo humildemente que somos, la organización que más está haciendo por conseguir mejoras. Y la gente no solo vota personas, sino proyectos colectivos.

Ana Rosa: ¿Y qué va a pasar ahora con Errejón en el Congreso? Es una situación muy incómoda.

Echenique: Habrá que preguntarle a él, yo si fuera él dejaría el acta siendo coherente. Se ha ido a otro partido, yo dejaría el acta pero hay cinco meses por delante y él está cobrando un sueldo, y eso forma parte de su decisión personal.

Ana Rosa: Esto es duro lo que estás diciendo. ¿No dimite por cobrar un sueldo?

Echenique: Hay que preguntárselo a él. Yo digo lo que yo haría.