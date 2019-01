El histérico ataque de Risto Mejide a Alfonso Rojo y Eduardo Inda: "Solo saben hablar de la mierda"

Risto Mejide está que muerde. Conocedor como nadie de que su programa pende de un hilo o, más en concreto, de los caprichos cesaristas de Paolo Vasile, el publicista y presentador ha optado por convertir 'Todo es mentira' (Cuatro) en un ajuste de cuentas tabernario contra aquellos que no le bailan el agua -Así es como se crea el caldo de cultivo en Cuatro para que todo termine en un "hostión"-.

Mejide, que lleva desde el 16 de enero de 2019 dando la matraca con Eduardo Inda (Okdiario) y las informaciones sobre la presunta ilegalidad urbanística del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, optó por elevar su 'apuesta' en la jornada del 18 de enero de 2019.

En esa jornada, el director de Okdiario intervenía en la tertulia de 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco) y dentro de las instalaciones de Mediaset era abordado por un cámara del programa de Mejide. Inda intentó eludir al reportero, pero finalmente cayó al suelo tras toparse con la cámara del programa 'Todo es mentira'.

Pese a que la propia Ana Rosa Quintana pedía disculpas en nombre del grupo buscando rebajar la tensión, la tropa de Mejide no estaba por la labor de dejar escapar la oportunidad de hacer audiencia y se dedicaron al despelleje de Inda y de otros periodistas como Alfonso Rojo, director de este medio, Periodista Digital.

Pese a que ese 18 de enero de 2019 no presentaba el espacio Mejide, este quiso intervenir para poner la puntilla con ese tono agrio, avinagrado y pelín desagradable de quien piensa que puede ir dando lecciones de todo por la vida:

A mí lo que me preocupa de esta gente, y no solo hablo de Inda. Por ejemplo Alfonso Rojo hace un año se inventó una noticia sobre mi mujer y sobre mí. Dijo que mi mujer había acabado en el hospital y no era por mi culpa. Ellos siempre juegan con cosas muy graves. En este caso es una agresión física, hace un año era sobre una agresión de violencia de género. Siempre hablan sobre lo único que saben hablar, que es la mierda. Allí es donde están y allí es donde tienen que estar.