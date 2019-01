Broncazo de los buenos de Inda a Angélica Rubio por defender las actitudes machistas del macho alfa de Podemos

Llueve sobre mojado (Piden ayuda para difundir el violento vídeo de Pablo Iglesias que hunde a Podemos).

La crisis de Podemos con la marcha de Íñigo Errejón como candidato del partido morado a presidir la Comunidad de Madrid para hacerlo por la plataforma de Manuela Carmena, 'Más Madrid', es el tema político de la semana que incluso ha llegado a eclipsar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como primer presidente no socialisia de la Junta de Andalucía (Alfonso Ussía se despelota a cuenta del 'fipostio' montado en Podemos por la huida de Errejón con "la abuela" ).

La tertulia política de 'laSexta Noche', esta vez en formato más reducido ya que estaba una entrevista de hora y media a Íñigo Errejón como plato fuerte de la noche del 19 de enero de 2019, versó sobre esta crisis y acabó en un descomunal rifirrafe entre Eduardo Inda y Angélica Rubio (No se pierda el soberbio 'vídeo-zasca' como una casa de Errejón a Iglesias ).

El director de Okdiario no entendía como siendo Irene Montero la que está al cargo ahora de Podemos por la baja paternal de Pablo Iglesias, ha tenido que ser el secretario general quien haya salido a la palestra para pronunciarse sobre la crisis (Formidable zasca de Ciudadanos a Pablo Echenique por llamar muerto de hambre a Errejón):

Angélica Rubio saltaba como una posesa:

¡Pero es que no es ningún zombi! Él está de baja paternal, pero ve, escucha, lee....¿es que por tener la baja paternal o maternal te convierte en un zombi? ¿Es que una mujer que esté de baja maternal no puede hablar o leer?

Inda replicaba entre medias de las interrupciones de Rubio:

La tertuliana, envenenada, contestaba:

Desde luego lo que no voy a ser es tu abogada y sabes por qué. Porque no hace falta ni descalificar ni insultar. ¿Qué te parece si en vez de insultar cada uno expone sus argumentos sin descalificar?

El director de Okdiario le aclaraba a su oponente:

No te he descalificado, le he dicho señora abogada de Podemos y te ruego que me dejes terminar. Esto es una muestra más del machismo recalcitrante de Pablo Iglesias.