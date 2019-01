¿Viste la metedura de pata de Emma García con 'El Sevilla' en 'Viva la vida’?

Todo el mundo está comentando este momento. El Sevilla, el líder de Mojinos Escozíos, ha estado este sábado en Viva la vida (Telecinco) promocionando el monólogo La vida es rocanrol que está representando en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid y Emma García la presentadora ha cometido algunos errores que el Sevilla le ha tenido que corregir, según huffingtonpost.

Después de darle varios datos erróneos sobre su carrera y de alabar su sentido del humor, la presentadora le ha preguntado por el primer concierto de la banda: "Tú te acuerdas del primer concierto de los Mojitos Escozios?".

"Los Mojinos, los Mojinos... los mojitos están muy ricos pero...", corrigió el Sevilla. "Mojinos, Mojinos, es verdad, es que me he ido yo, se me ha ido a mí, ahí me ha traicionado", reaccionó García.