“De puta madre": llueven las críticas a TVE por lo que ha sucedido en la gala de OT Eurovisión

Las redes arden con este asunto. Operación Triunfo ha vuelto a TVE para celebrar la gala en la que se elegirá a la canción y el concursante que representará a España en el Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo 18 de mayo, según huffingtonpost.

Y lo ha hecho como siempre: con Roberto Leal al frente, con los concursantes dándolo todo... y con problemas de sonido.

Problemas que han llegado bien pronto, nada más sentarse los concursantes en los sillones y después de que Leal quisiera saber cómo estaban los chicos tras varias semanas fuera de la Academia y lejos de los focos del programa.

La pregunta ha sido para Carlos Right, al que no hemos podido escuchar su respuesta. "Vale, no se le ha oído nada, pero no pasa nada", reaccionó el presentador.

Pero para los espectadores no ha sido así y son muchos los que han criticado que, después de tantas galas, se sigan reproduciendo estos problemas:

Ya empezamos con los problemas de sonido #OT18GalaEurovision — 🌹 (@alwaysprinces_) 20 de enero de 2019

primer fallo de sonido oleeee chupito #OT18GalaEurovision — Bruno (@brunocaoma) 20 de enero de 2019