Esta confesión de Anabel Pantoja dejó a Jorge Javier Vázquez doblado de risa

Rara vez el presentador logra contenerse. Pantoja participó este sábado en la mesa de debate de Gran Hermano Dúo de Sábado Deluxe (Telecinco) y confesó, con ayuda de Dulce Delapiedra, quién había sido su amor platónico, lo que dejó a Jorge Javier Vázquez doblado de la risa encima de la mesa, según huffingtonpost.

"Yo quería que mi tía me llevara a Buckingham, para verlo", concedió la sobrina de la tonadillera. "From Cantora to Buckingham", bromeó Vázquez entre risas. "Me decían que me lo iban a regalar por mi cumpleaños, pero al final se casó con la Kate (Middleton) y nada".