Cómo estará Iglesias para que su único defensor sea… ¡Marhuenda!: "Errejón es muy cobarde"

En Podemos están mal y no lo pueden ocultar, porque la puñalada trapera de Íñigo Errejón aliándose con Manuela Carmena de cara a las elecciones regionales de este 2019 ha sido de campeonato. Alfonso Ussía se despelota a cuenta del 'fipostio' montado en Podemos por la huida de Errejón con "la abuela".

Desde el famoso chalet de Galapagar a Pablo Iglesias e Irene Montero todo le son pulgas, y está claro que la guerra por el poder de 2016 no cerró bien y a Errejón, que fue apartado pero no purgado, le sobraban ganas de una venganza dulce que ha terminado por llegar ahora.

Lo que pasa es que ha llegado en un momento especialmente lamentable para Podemos, con Pablo Iglesias de baja paternal, con poco tiempo para la reacción en la parcela regional de Madrid, y con un partido a la deriva en encuestas, en previsiones de crecimiento y en credibilidad ante sus inscritos. Parece que solo además de los pablistas es Francisco Marhuenda, el director de La Razón, quien ha demostrado estar muy enfadado con el asunto y con la puñalada trapera de Errejón. Así lo expresó, sin medias tintas, en Espejo Público este 21 de enero de 2019:

Errejón incumplió un acuerdo claro, hicieron primarias, y ha hecho de todo y por su orden. Y ahora, como tiene cara de buen niño, dice que lo que quiere es sumar y es que es muy bueno. A él nunca le han apuñalado, y él sí lo intentó con Iglesias cuando estaba en Europa.

Eran dos amigos que empezaron juntos y entonces utilizó al secretario de organización, Sergio Pascual, y se lo cargaron. A Pablo todo el mundo el dijeron que era Íñigo, y decía que no... Íñigo, que nos está viendo, es muy cobarde y siempre se pone detrás de alguien. Primero fue Pascual y ahora es Carmena. Es la marioneta para que le proteja. En los partidos cuando pierdes primarias lo lógico es irte. ¡Y él perdió! Cuando Vistalegre a Pablo Iglesias le dicen que se vuelve a equivocar, pero él prefiere mandarle a la Comunidad de Madrid. Yo a Iglesias le he oído decir que él no llegaría a La Moncloa pero quizás Íñigo sí, por tanto la traición es de unas dimensiones alucinantes.