Las risas de Iñaki López ante los insultos de Bono a Federico Jiménez Losantos: "periodista matutino enano..."

¿Qué hace que un insulto sea grave, quién lo dice o a quién va dirigido? El ex ministro, ex presidente del Congreso y ex presidente de Castilla la Mancha, José Bono, no lo tenía fácil el sábado como invitado de La Sexta Noche. Todos los periodistas estaban pendientes de Íñigo Errejón, que iba después de él, convirtiendo su caso en el de un simple telonero.--Twitter acorrala a Iñaki López por burlarse de todos los españoles con un repulsivo apoyo al mocoso de Mateo--

El presidente del Congreso, tras dar un repaso a Podemos -"en lugar de asaltar el cielo están merodeando el infierno"- y recordar el pasado ‘naranja' de Pablo Echenique, aprovechó para alardear de enemigos haciendo un listado en antena ante un complacido Iñaki López en su papel habitual de masajista ante este tipo de menesteres.--La entrevista-masaje de Iñaki López y sus mariachis a Pablo Iglesias: ataques a Alfonso Rojo, a Tertsch y al Rey--

Bono - Tengo mucha gente que me quiere, ahora ya no me pueden votar. En mi última campaña decía... "me alegro mucho que me quieran".

Tengo enemigos que me honran. Una querella me presentó Torra y se la han mandado a paseo porque el juez no la ha admitido. Porque le dije que tenía comportamientos más propios de comportamientos fascistas que democráticos cuando hablaba de esas cosas de que le molestaba oír el castellano.

La otra es de [Julio] Ariza, este tío de Intereconomía. También se querelló y lo han condenado en costas. ¡Es que tengo ilustres oponenentes!

Iñaki López - Ilustres enemigos, sí.

Bono - Rato, que también se querelló en contra mía. Mario Conde, otro recluso. Cospedal, me demandó cinco veces, mire usted como ha salido. Y

algún periodista matutino, que no sé si es grande o chico porque no lo conozco, pero moralmente un enano, que se mete conmigo, moralmente me engrandece que esta gentecilla se meta conmigo.

Iñaki López - (Riendo) Se le entiende perfectamente, incluso cuando no da nombres.

¿Por qué se le entendía perfectamente? Porque Iñaki López había deducido ante el adjetivo ‘enano' que José Bono se estaba refiriendo a Federico Jiménez Losantos, locutor matutino en la cadena EsRadio.

Evidentemente, aunque lo camuflara como ‘en lo moral', Bono era perfectamente consciente del juego de palabras que estaba utilizando y que no es demasiado original. El mismo Fernando Savater en sus primigenios enfrentamientos literarios con Federico Jiménez Losantos cuando ambos eran progres enfrentados en El País y el filósofo para burlarse de su contendiente decía que él tenía "más talla... intelectual".

En todo caso Bono tiene todo el derecho a pitorrearse de Losantos como Losantos se pitorrea de todo el resto de la humanidad desde sus micrófonos, pero resulto curioso ver a Iñaki López riendo una gracia contra el físico de otra persona ("enano" a Jiménez Losantos), cuando fue el mismo Iñaki López que echó de su plató a otro tertuliano, Alfonso Rojo, por hacer referencia al físico de Ada Colau.--Alfonso Rojo sobre Ada Colau: "Esta señora ha defendido ir a la puerta del domicilio de los políticos a llamarles 'hijos de puta y ladrones'"--

"Está usted algo gordita para decir que en España se pasa tanta hambre", dijo entonces Rojo ante lo cual un Iñaki López y sus jefes de pinganillo estallaron de ira y expulsaron del lugar al tertuliano a pesar de que este pidió disculpas en directo a la aludida.

Ahí estaba entonces de tertuliana Nativel Preciado que empezó su intervención diciendo lo muy inaceptable y miserable que le parecía hacer referencias físicas hacia otra persona. La misma Nativel Preciado estaba también en el plató cuando Bono se refirió a Jiménez Losantos como ‘enano', y en esta ocasión no pareció molestarle en lo más mínimo.

¿Será qué ‘gordita' es el infierno y en cambio ‘enano' es un término progre-guay? ¿O qué depende de quién lo diga para sobreactuar o no una reacción de indignación? Por pronto en el diccionario de sinónimos junto al término ‘hipocresía' igual podría figurar el término ‘Iñaki López' o ‘La Sexta Noche'.