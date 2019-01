El podemita Mayoral, en chándal y a lo Chenoa, llora en la tele la puñalada de Errejón: "Estoy triste y defraudado"

Rafa Mayoral salió en laSexta desde los pasillos del Congreso, al más puro estilo Chenoa, en chandal y con visible cara de afectación. Fue este 21 de enero de 2019 y minutos antes de que el propio Errejón compareciera en rueda de prensa para anunciar que renuncia a su escaño:

El podemita Mayoral, uno de los pocos que resiste a la caída de pesos pesados de los últimos tiempos en la formación que dirige la pareja Iglesias-Montero, se mostró afligido con la presentadora de 'Al Rojo Vivo', María Llapart, y estuvo cerca hasta de dar pena:

Están siendo unos días bastante duros, porque en todo esto se cruzan afectos personales con la necesidad de la coherencia. Es doloroso para todos. Para mí era mi candidato, y estoy triste y me siento defraudado.

Yo no sé cómo ha podido darse esta situación, hay cosas que no soy capaz de entender. Errejón podía haber planteado un debate político pero no ha dado esa posibilidad.