Risto Mejide continúa la cacería contra Inda e invita a la 'indepe' Rahola y a la podemita Pardo de Vera para que se sumen a la jauría

Risto Mejide sigue con su campaña de acoso y derribo contra Eduardo Inda y ha decidido sumar a la causa a dos periodistas que se han apuntado encantadas: Pilar Rahola, conocida por su independentismo supremacista reconocido, y Ana Pardo de Vera, directora del diario 'Público', órgano oficial de Podemos.--¿De qué va esto, Vasile? El 'mobbing' a Eduardo Inda en Mediaset no cesa y va a más, mientras él sigue en la mesa de Ana Rosa--

Mejide estaba muy escocido por la acusación de "podemita" y aseguró que él no votaba a Podemos, pero a la hora de seguir su particular cruzada contra el director de 'OKDiario' no le ha importado sumar a independentistas y podemitas a la causa. Todo vale, con tal de desacreditar al ex de El Mundo.--El histérico ataque de Risto Mejide a Alfonso Rojo y Eduardo Inda: "Solo saben hablar de la mierda"--

En su editorial de 'Todo es mentira' de este lunes 21 de enero de 2019, Mejide decía esto:--Los esbirros de Risto, sin Risto, no rebajan tensión y se cachondean de haberle metido a Inda con una cámara en Mediaset--

Nunca jamás me he dedicado a mentir.

Los intoxicadores lanzan bulos para que desconfíes y es ahí cuando estás en sus manos. Intentan convertir a sus lectores en transportistas de esa intoxicación para que viaje, y luego atacan a todo aquel que intente desacreditarles y atacarles personalmente. Inda no ha parado de verter informaciones falsas sobre mi, sobre este programa y sobre la cadena y eso significa que hemos acertado. Yo no voy a contestar una por una a todas las acusaciones. Eso de decir que estoy al servicio de Podemos...jamas he votado a Podemos, ni al PSOE, ni al PP, te quedan pocas opciones, Eduardo, aunque he participado en campañas políticas y he cobrado por ese trabajo, claro que sí, pero yo no tengo la suerte de recibir la subvención de 300.000 euros que le han dado a tu periódico. Inda me recuerda a eso que decía mi abuela de que cuando el tonto toma el camino, el camino se acaba pero el tonto sigue. Hay miedo a hablar de las mentiras de Inda, hay miedo, porque aparte de Pilar y Ana, hay gente que ha preferido no entrar. Hay miedo a desmontar a los mentirosos.

Luego conectaba con Pilar Rahola para que se apuntara a la fiesta en pos de verdad y de perseguir la mentira:--El programa de Risto termina por agredir literalmente a Eduardo Inda con una cámara en los pasillos de Mediaset--

La mentira ha existido siempre e internet lo ha convertido en algo impune, masivo y que sobrevive a la verdad. Esto es Goebbels con internet, porque la insidia es más llamativa en internet, hecha con diurnidad y alevosía.--El chulo Risto ya tiene lo que quería para mejorar su ridículo share y que Vasile no le cierre: así amenaza a Eduardo Inda-- A mi se me han adjudicado cosas que no he dicho nunca y siguen todavía publicadas en diferentes medios de comunicación. Si hasta nos hacen creer que VOX no es de extrema derecha. Decirte podemita es ponerte una etiqueta.--Inda destroza a Mejide a cuenta del casoplón de Iglesias: "Este portavoz de Podemos nos toma por gilipollas"-- La derecha española es muy cavernaria y tiene voces para alimentar intoxicaciones. Yo tengo el hígado brindado, yo lo tengo todo para que me digan de todo.

Y la que faltaba para que la jauría estuviera completa, Ana Pardo de Vera, enemiga íntima de Eduardo Inda:

Él empezó a salir en los papeles de las cloacas y esas informaciones las hemos contado nosotros, por eso empezaron sus ataques y fue a por todas. Quien reivindica su honor tiene que tenerlo. Él ha sido condenado por mentir y se querella no porque yo me haya inventado nada sino porque cree que el hecho de que yo lo publique es un delito de injurias.



Él es así. Si yo os contara…

Y claro, Mejide la invitó al plató para que otro día les cuente.