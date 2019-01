Llapart pregunta a Belarra si en Podemos hacen autocrítica por el 'errejonazo' y la portavoz responde soberbia y resentida

"Señora Belarra, cómo ha sido el día uno en su bancada sin Íñigo Errejón", la pregunta de María Llapart parecía de lo más normal, casi prudente, a la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Pero Ione Belarra la esperaba como agua de mayo, era la única representante podemita de este 22 de enero de 2019 en aparecer en televisión y no pudo evitar dejar salir toda la soberbia y rabia que como buena podemita lleva dentro. Formidable Ana Rosa poniéndole el bozal al perro de presa podemita lanzado a por Errejón:

Bueno, es un día que todos lamentamos. No parece muy lógico que un compañero de filas haya decidido iniciar un proyecto político personal sin contárselo ni a la dirección autonómica ni a la estatal ni a los inscritos que le eligieron para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Así que a mí no me parece que sea un día alegre, la verdad.