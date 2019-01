La dura reflexión de Ana Rosa sobre Pablo Ibar: "Es terrorífico lo que ha pasado"

Momento de gran tristeza en Telecinco. Ana Rosa Quintana ha dedicado gran parte de El Programa de AR a hablar del caso de Pablo Ibar. Un caso que ha tocado la fibra de la presentadora de Telecinco, según huffingtonpost.

El 28 de agosto de 2000, la justicia estadounidense le condenó a pena de muerte como autor, junto a su amigo Seth Peñalver, del asesinato el 26 de junio de 1994 de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y de dos bailarinas que actuaban en su local, Sharon Anderson y Marie Rogers.

En 2016 se anuló la pena, al no haberse dictado por unanimidad del tribunal popular, y se ordenó repetir el juicio. Dentro de la nueva vista oral, el pasado sábado el jurado declaró a Ibar, de nuevo -esta vez por unanimidad, tal como requiere la Ley-, culpable del triple asesinato.

La presentadora ha conectado con su corresponsal en Estados Unidos para comentar el caso, que parece que no va a terminar bien para Ibar. Tras el veredicto de culpabilidad del nuevo jurado, en la segunda parte del juicio, que se celebrará a partir del próximo 25 de febrero y que se espera que se prolongue aproximadamente durante una semana o diez días, se dará a conocer la sentencia condenatoria: pena de muerte o cadena perpetua.

"Hay más de 1400 personas esperando el corredor de la muerte", decía el reportero.

Una afirmación que ha provocado una emotiva reacción a Ana Rosa Quintana: "Parece mentira que en pleno siglo XXI, en una primera potencia, siga existiendo pena de muerte. Cuando estamos hablando de cadena perpetua no hablamos de lo que estamos hablando aquí, revisable. No, no, aquí estás en la cárcel hasta que te mueres. Es terrorífico lo que ha pasado, jamás pensé que íbamos a tener este final. Esperemos que esos pequeños recursos tengan una posibilidad", ha afirmado la presentadora.