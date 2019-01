Formidable Ana Rosa poniéndole el bozal al perro de presa podemita lanzado a por Errejón

"No os metáis con Errejón", decía Juan Carlos Monedero en absoluta mofa de sí mismo en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 22 de enero de 2019, y es que en apenas unos minutos de debate sobre el nuevo cisma en Podemos, la presentadora Ana Rosa se había apresurado a ponerle el bozal al desbocado tertuliano.

Monedero es uno de los perros de presa podemitas, como fundador pero desde fuera del partido, para cuando las cosas vienen mal dadas. De hecho, durante toda la cruenta guerra por el poder en 2016, Monedero fue uno de los más activos beligerantes en contra de Errejón.

Así que ahora, con la traición definitiva del Pequeño Trotski, Monedero está que trina pero Ana Rosa no le pasó ni una:

Ana Rosa: Tú has dicho cosas muy duras sobre Errejón, y Echenique se ha disculpado... Has dicho que es frío y calculador...

Monedero: Esta operación ha sido fea, desleal, no aporta alegría. Por eso es mi enfado; ¡Íñigo, has hecho las cosas muy mal! [...] Errejón no ha sido leal con su partido, ha gestado algo a sus espaldas. Coño, dimite y monta lo nuevo, todo el mundo le aplaudiría la honradez, pero lo malo ha sido que no se ha terminado de atrever.

Ana Rosa: ¡Porque en el fondo yo creo que lo que Íñigo quiere es liderar Podemos!