Hasta los sindicatos 'progres' reniegan de Rosa María Mateo: UGT le acusa de humillar a los trabajadores de TVE al grito de "vagos" e "incapaces"

Los sindicatos "de izquierdas" de RTVE ya no tragan con Rosa María Mateo, decepcionados con el rumbo de la corporación y con los modos de la administradora única.

UGT ha alzado la voz. "¡Suspenso!", dicen en su boletín, donde le exigen a Mateo que o rectifica o mejor se vaya.

Es esclarecedor lo que dice este sindicato respecto al trato que Mateo dispensa a los trabajadores: "Su trato con las y los profesionales de la Casa raya lo humillante en demasiadas ocasiones, llegando a proferir términos ofensivos como "vagos" o "incapaces".

Esta organización también acusa a Mateo de tener una relación horrible con la dirección de TVE "manteniendo enfrentamientos con casi todos los departamentos".

Pero aún hay más. Por su interés, reproducimos todos los 'crímenes' que UGT implica a la administradora única provisional:

• Su trato con las y los profesionales de la Casa raya con lo humillante en demasiadas ocasiones, llegando a proferir términos ofensivos como "vagos" o "incapaces". Insultos que aún se vuelven más generosos para calificar a los sindicatos, y por ende a las y los sindicalistas que ejercen su labor en RTVE, de "lacra" siempre que la actividad democrática de los mismos no resulta de su agrado.



• Su relación con la dirección de TVE es aún peor que pésima, manteniendo enfrentamientos a diario con casi todos los departamentos. Una relación impropia que afecta y ralentiza toda la producción de TVE y que se agrava por su empecinamiento en no confiar en las y los profesionales de la Casa. Rosa María Mateo prefiere externalizar la producción de programas, llevando aún más allá lo que tanto se criticó en la etapa anterior de la Corporación. La privatización total o parcial de los programas es tan incesante como innecesaria: La Mañana, España Directo, Comando Actualidad, Flash Moda, Saber Vivir, etcétera, etcétera.



• Su gestión es igualmente nefasta en transparencia, negándose a hacer públicos los sueldos de los directivos. Un buen ejemplo de su opacidad fue el rifirrafe que mantuvo con la oposición en la Comisión de Control de RTVE, cuando se amparó en la discrecionalidad para evitar aclarar a qué se había destinado una partida de 44.000 euros de los que seguimos desconociendo su destino. Tampoco se ha dado explicación alguna a la compra de su nuevo coche oficial, un Lexus flamante para use y disfrute de la Señora Mateo cuando hay tantas necesidades urgentes en una empresa pública como es RTVE.



• A esa falta de transparencia en su pésima gestión, habría que sumar también el incumplimiento de sus compromisos parlamentariosal seguir sin respetar su palabra de cancelar la sociedad instrumental que preside junto con su hijo.



• Pero por si todo lo expuesto no fuera ya bastante, resulta que encima los resultados de audiencias son un desastre, bajando de forma alarmante. En diciembre de 2018 la Corporación sufrió una pérdida de 1,5 puntos de share (16,2) respecto a diciembre de 2017 (17,7). En concreto, los Informativos han perdido 343.000 espectadores entre septiembre y diciembre de 2018.



• Y por último la guinda del pastel, el concurso de méritos para una nueva Presidencia y Consejo de Administración no va lento sino lo siguiente ¿Por qué tanto retraso en algo tan necesario?

