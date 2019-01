La decadencia de Talegón no tiene límites: ahora suplica ir en las listas europeas con Otegi y Puigdemont

Después de conocerse a través de digitales independentista que la tertuliana de TV3 Beatriz Talegón (ex militante del PSOE y ex simpatizante de UPyD, ex simpatizante Podemos, ex simpatizante de Ada Colau, ex líder de Somos Izquierda, ex líder de X La Izquierda, ex simpatizante Ciudadanos y simpatizante de ERC) estaba siendo sondeada por Carles Puigdemont en nombre de La Crida y por la ERD de Oriol Junqueras, ella finalmente ha confesado que lo que busca es fomentar gran coalición de los grupos anti-españolistas de toda España.

Aquellos que quieren disolver el Estado con puigdemonianos, ERC, BNG y..., tachán, tachán, Bildu, la coalición liderada por el ex etarra Arnaldo Otegi. La propia La Sexta recogía tal información. --Beatriz Talegón no descarta el guiño de Puigdemont y valora presentarse en una lista independentista a las europeas--

Algunos digitales han hecho reseñas de Beatriz Talegón, pero se han quedado algo cortos, así que igual conviene recordar cómo Talegón ha ido mosconeando por todos los corrillos que podía haber si le caía algo.--La mercader ideológica Beatriz Talegón la lía sospechando ahora de la veracidad de la agresión a Cake Minuesa--

Empezó en el PSOE desde las Juventudes Socialistas (en tiempos en que se acusaba tanto a las JJSS del PSOE como a las NNGG del PP de ser agencias colocación para gente que quería vivir del a política, insinuaciones que a Talegón no le gustaban nada de nada), y saltó a la fama por un discurso en una reunión de la Internacional Socialista en las que - hablando en nombre de todos los jóvenes socialistas del mundo mundial sin saber en base a qué - les regañó por considerar que los socialistas no debían viajar en coche, sino en metro (soplamemeces que gustan mucho a los progre-guays que creen más en la estética que en gestión para ganar votos) y dijo aquello de que representaba a la ‘generación de jóvenes mejor preparada de la historia'.--Las hostias a Beatriz Talegón por soltar en TV3 el bulo de que a Cake Minuesa le pegó un simpatizante de VOX--

Cuando se puso de moda el tema de los escraches liderados por Ada Colau, ahí apareció Talegón, con su colegui López Aguilar, a intentar integrarse en el grupi de Colau y su Stop Desahucios y los echaron a gorrazos, algo que se repetirá mucho en la trayectoria de esta gran política.--Beatriz Talegón se acojona con la demanda de Cake Minuesa y cierra al público su cuenta de Twitter--

Al dimitir Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó liderar un sector crítico en el PSOE y presentó una candidatura junto al sector ‘Izquierda Socialista' del PSOE de Pérez Tapias. Si de verdad aspiraban a ganar se cayeron con todo el equipo quedando bastante por detrás tanto de Pedro Sánchez como de Eduardo Madina.

Durante un tiempo Beatriz Talegón pareció coquetear con UPyD cuando este partido trataba de apropiarse de todo el odio hacia los consejeros de Bankia, cuando Talegón decía lo mucho que admiraba a la antinacionalista Rosa Díez y lo mucho que admiraba a Rosa Díez (la misma Talegón lo recordaría después en un congreso de los purpuras).

El caso es cuando llegó el bloqueo parlamentario de 2015, Beatriz Talegón se dio de baja del PSOE dando el portazo y buscando a ver si la pescaban en Podemos, donde no estaban demasiados interesados en recibir con alfombra roja a nadie ‘desde arriba'. Talegón se mosquearía y llegaría a acusar a Pablo Iglesias de haberse vuelto filoindependentista por seguir las consignas de La Sexta y de Jaume Roures.--Beatriz Talegón sigue erre que erre y arroja más mierda contra Cake Minuesa a cuenta de su agresión--

No se rindió en su búsqueda de un hueco en la extrema izquierda y probó la estrategia de las confluencias, y entró en una efímera plataforma denominada primero ‘Somos Izquierda' donde anduvo en órbita Alberto Sotillos con el que también rompió, ‘La Izquierda' y finalmente se establece liderando la candidatura al Congreso denominada ‘X La Izquierda' con Garzón y Llamazares y reprochando a Podemos "no ser suficientemente de izquierdas" y, con la humildad que la caracteriza, ofreciéndose a ser ella la candidata a la presidenta del Gobierno por ‘X La Izquierda'.--Twitter se mofa de Talegón tras relatar su visita a Junqueras y Romeva: "¡Bea, pobres presos, no les tortures!"--

Llamazares y Garzón la debieron mandar a paseo, porque al poco tiempo ya les estaba rajando contra estos en redes sociales.

¿Y qué hizo en las elecciones generales? Pues elogiar la candidatura de Albert Rivera y a Ciudadanos con multitud de tuits elogiando que el discurso de los naranjas era el mejor y el más auténtico (Ya antes había elogiando las "grandes verdades" de Rivera).

Los tuits de 2016 podrá borrar si quiere, pero ahí quedan también entrevistas como la que concedió a Diario Crítico diciendo aquello de "Albert Rivera me parece el candidato más sensato; Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ha perdido el norte". Si pensaba que recibiría invitación para entrar en Ciudadanos con aquello, se volvió a quedar con las ganas.

"Es hora de volver al PSOE con Pedro Sánchez"

@BeatrizTalegon pero como puedes creerte esa barbaridad Bea? Un poco más de rigor por favor. Ni está en nuestro programa ni nunca estará. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 1, 2015

Pedro Sánchez es defenestrado del PSOE, se convocan primarias, y vuelve cuál héroe triunfador. ¿Y qué hace Beatriz al Sol que más calienta Talegón? ¡Anuncia a través de un artículo que con el triunfo de Pedro Sánchez "es hora de volver al PSOE", porque ha recuperado la ilusión y se presentaba como ‘pedrosanchista'!

El problema de compartir esa opinión con las redes es que se olvidó de preguntar antes si el PSOE y Sánchez la querína de vuelta, los hechos han demostrado la respuesta.

¿Y qué hace Talegón? Pues tras tantas derrotas va y se vuelve independentista pese a que ni vive en Cataluña, pero da igual, sólo tiene que sentarse en platós de TV3 (no a armar escándalos insultando a los entrevistadores como hizo en CCM o 13TV), siendo muy disciplinada con las consignas de la casa: rajar contra España y sus instituciones y consigue fácilmente aplauso y que la vuelvan a invitar y, igual sacarse unos euracos, que tampoco le vendrán mal y la dejan aparecer en mítines de ERC y en actos pro-indendencia de Cataluña.

Por no olvidar que ha sido una traga-bulos profesional en Twitter. Se tragó el bulo de Évole sobre el 23-F, el bulo del programa falso de Ciudadanos (que el propio Rivera le obligó a borrar) o el bulo de que el independentista que pegó a Gonzo era un doble-agente de Vox. (Sin duda, una representante de la generación mejor preparada de la historia).

Pues ese es el perfil del fichaje que quieren Puigdemont y Junqueras lo que, en principio, sólo sería un problema para ellos, fichando a una política que con tanto cambio podría formar un parlamento ella solita (sólo falta que Abascal nos revele que también buscó cobijo con los verdes).

No deja de ser curioso que Talegón acepte a ir en las listas de Bildu, que cobijan a aquellos que justificaban los asesinatos de históricos socialistas como Fernando Buesa o Fernando Múgica. Ella sabrá.

En unas europeas pasadas muchos se sorprendieron de que el ex director de Interviú aceptara ir en una lista batasuna con un puesto testimonial. La diferencia es que teniendo en cuenta la trayectoria talegonera habrá que ver si de verdad esta vez acaba siendo candidata de algo o la vuelven a mandar a paseo (que Otegi podrá ser exetarra, pero no tonto), la otra diferencia de Talegón con Álvarez Solís es que a diferencia de este ella no tiene prestigio que perder.

¿De cuántos partidos diferentes puede ser simpatizante Talegón?