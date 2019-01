Fortes teme tanto perder el carnet de 'progre' que sale a pedir disculpas por un inocuo comentario de una tertuliana sobre Irene Montero

La estupidez se ha instalado en TVE y ya no sale ni con lejía.--La estalinista del 'Lexus' tendrá que responder por el fracaso humillante de Fortes y la caída libre de 'Informe Semanal'--

Xabier Fortes, presentador y director de 'Los Desayunos', ha temido perder el carnet de progre por parte de sus acólitos -que a tenor de sus números de audiencia, tampoco deben ser tantos- y ha corrido a disculparse por un simple comentario de una tertuliana que aludía a Irene Montero.

Yolanda Gómez, del diario ABC, se refirió a Montero como "la mujer de Pablo Iglesias" y eso provocó la ira de la ultra-izquierda, que llevaron a Fortes a pedir disculpas en su twitter.

"Primero, mis disculpas como director del programa. Hoy una contertulia utilizó esa expresión, que por supuesto no puedo compartir. No estuve atento para pedirle que usara otra expresión. Estoy seguro de que fue un lapsus sin intención de ofender, pero reitero mis disculpas", gimoteaba Fortes, pidiendo no ser lapidado en la plaza pública de esta red social y sobre todo, no perder el carnet de 'progre' que tanto esfuerzo y conspiraciones le ha costado tener.

Sin embargo, muchos usuarios que hacen gala del sentido común le han retirado su apoyo. "¿Si no es la mujer de Pablo Iglesias entonces qué es? ¿Eso es tan ofensivo?", decía uno, mientras otro añadía: "es increíble el nivel de estupidez a que se está llegando con este tema".

Imperdonable gazapo 'a la catalana' de 'El Lechero' Xabier Fortes