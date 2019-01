El día que Marta Flich, la mano derecha de Risto Mejide en Cuatro, quedó desacreditada como economista para siempre

Marta Flich se presenta, por este orden, como actriz y economista. Y de propina, "hace cosas de reír y de llorar" (sobre todo más de lo segundo que de lo primero porque la gracia la tiene en la casa de la playa) en Onda Cero, en el HuffPost y últimamente, junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira'.--Risto Mejide continúa la cacería contra Inda e invita a la 'indepe' Rahola y a la podemita Pardo de Vera para que se sumen a la jauría--.

Flich es la mano derecha de Mejide en el intento de Paolo Vasile de resucitar su segundo canal, y le deseamos una larga trayectoria televisiva porque como economista le esperaría una larga trayectoria en el desierto.

Un buen día de marzo de 2018, Flich quedó desacreditada como economista para mucho tiempo. No tanto por el nivel de sus argumentos, sino por su reacción cuando otro colega de profesión ofreció sus puntos de vista.

Como decíamos, la colaboradora televisiva intentó dejar a la altura del betún al economista Juan Ramón Rallo en el campo de batalla de Twitter, a sabiendas que su parroquia progresista la respaldaría en caso de que éste se le revolviera. Así actúan algunos en las redes sociales.

Rallo afirmaba en un hilo por qué entendía él que la 'guerra de los pensionistas' en realidad ocultaba otra realidad, y es que la tasa de riesgo de pobreza de estos mismos había ido reduciéndose a lo largo de la crisis.

Flich, a la que el HuffPost le paga un sueldo por hablar de economía, presentó sus argumentos.

El que esto escribe asume que sus conocimientos de economía no son lo suficientemente sólidos como para aprobar o desacreditar sus argumentos, pero le alcanza para saber como al final fue ella la que huyó con el rabo entre las piernas.

"No querido mío, tú confundes la realidad: la realidad es que cada pensión, sustenta familias enteras. Eso también es pobreza. Puedes enseñarme cuantas estadísticas consideres. No cuestiono tu capacidad, pero sí confío en nuestro sentido común para ayudar a la sociedad. Un abrazo", se le puso así de subidita Flich a Rallo, que no estaba por la labor de claudicar a pesar del aplauso unánime de la parroquia de la susodicha, que no sabemos si valora más sus dotes como actriz o como economista.

Rallo le ofreció argumentos. Los suyos. ¿Y Flich que hizó? Pues tomar las de Villadiego. "No descarto seguir contestándote cuando tenga tiempo", le dijo.

Rallo se lo tomó bien, pero decidió esperar sentado la llegada de argumentos no siendo que estos se retrasasen. Ya se sabe, al enemigo que huye...: "Bien, cuando tengas UN argumento y no una elucubración sin fundamento alguno, seguimos. Mientras tanto, puente de plata".

Y la pataleta de niña pequeña de Flich agota cualquier calificativo. De los argumentos, ya tal, que diría el anterior ocupante de La Moncloa: "JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA... AY .. QUE RATOS ME DAS".

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA... AY .. QUE RATOS ME DAS. — Marta Flich (@martaflich) 18 de marzo de 2018

En fin, Flich. Tú también nos das muy buenos ratos, pero por si acaso, que lo de la tele te dure lo suficiente para asegurarte una buena pensión, no siendo que lo de economista no fuera tan buena idea.

Marta, te molesta no tener datos para demostrar la demagogia que haces? — Francisco Nunes (@frannunesdp) 18 de marzo de 2018

A ver, datos Marta no te puede enseñar, pero pechuga sí. — Carlos ن (@Carlos__HU) 18 de marzo de 2018

Que te han pillado mintiendo Marta, no pasa nada, pero se espera mas de una “economista” — Richi (@Richi_gomez) 18 de marzo de 2018

Marta, has cuadrado tu círculo:

jajajaja....... risa como argumento con el que dan ganas de llorar pic.twitter.com/qFHSqC1UuI — Cat & Land (@CatandLand) 18 de marzo de 2018

Visto tu vídeo y leídos tus datos afirmo, actriz mala, economista peor, mira a ver si la pintura y la mecánica cuántica se te da mejor. — Dama Juana (@vivianmarlowe) 19 de marzo de 2018

Marta datos, datos, hablando despacio, para que se note que tus argumentos no tienen ningún sentido y son pura palabrería. — Adrián Pedrol 🇿🇼 (@pedroladrian) 18 de marzo de 2018

Madre mía, Marta. Esto no es respuesta a ningún debate que pretenda ser serio. Para debatir siempre argumentos. Esta contestación de parvulario la verdad que es más que todo decepcionante #enfin... — Juan Luis (@castro_juanluis) 18 de marzo de 2018

Marta, el señor Rallo te está argumentando con datos y estadísticas, si la única respuesta que tienes es esta....en fin....

De todas formas, se veía venir, una cosa es hacer vídeos graciosos con tópicos y otra discutir con un Doctor en Economía, es intentar jugar en otra Liga... — ProfessorePelocho (@GrandProfessore) 19 de marzo de 2018

