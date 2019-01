El tremendo soplamocos a Echenique después de que se plantara en TV para intentar engañar a la audiencia con su sanción judicial

Pablo Echenique está de rabiosa actualidad y no precisamente por algo bueno. De modo que este 23 de enero de 2019 tuvo que acercarse a tomar un café a 'Espejo Público' de Antena3 para poder explicar el pufo que le ha sancionado administrativamente por haber tenido en servicio a un asistente social sin contrato, sin Seguridad Social y pagado en negro. El montón de trampas e ilegalidades que pringan al podemita Echenique en el 'caso del asistente'.

Lo peor es que el podemita número tres intentó engañar a la audiencia contando sus patrañas acerca del caso.

Y entonces, la propia Griso, le enmendó la plana. Echenique es condenado por tener a su asistente en negro y las redes le apuntillan: "Tranquilidad, que seguro que dimite":

Participó entonces en la entrevista, para más inri, un exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, y le metió un golpe maestro al podemita de dimensiones estratosféricas. Todavía está buscándose Echenique después de tremendo soplamocos:

Es cierto lo que dice el señor Echenique respecto a que el servicio que recibía se puede dar en régimen laboral o en régimen como autónomo por parte de quien presta el servicio. Lo que pasa es que tanto la inspección de trabajo, como la Tesorería General como la juez han dicho que la relación que había entre usted y el empleado no era la de prestación de un servicio autónomo.

Podría haber sido, pero no lo era. Dadas las pruebas que usted ha aportado, mejor, que no ha aportado, determinan que esa no era la posibilidad que usted ha utilizado y por eso ha cometido dos infracciones: no dar de alta al trabajador y no pagar las cotizaciones.

Además dicen que usted ha ayudado al fraude adicional de que este señor percibió indebidamente el desempleo.

Pero fíjese, aunque la inspección de trabajo, la Tesorería General y la juez le quitan la razón, vamos a imaginar que usted la tiene y vamos a decir que es como usted dice y se daba una relación de trabajo como autónomo... Pues en ese caso le tendría que haber hecho y exigido las facturas. Y al no haberlo hecho, estaría ayudando a un fraude fiscal.

Luego en un escenario estamos ante un fraude a la Seguridad Social y en otro ante la connivencia de un fraude a la Hacienda Pública. No sé cuál de los dos escenarios prefiere usted...