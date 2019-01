Los 1.000 millones que los españoles pagamos al año para que la 'soviética' Mateo convierta TVE en Telesur

Es de manual. Viendo a quienes manejan los designios de RTVE, no podía sorprender que la cobertura de la crisis de Venezuela fuese un auténtico mar de críticas a la oposición a Nicolás Maduro y a hablar sin parar de que Estados Unidos es poco menos que el patrocinador y el impositor de Juan Guaidó como presidente del país caribeño -El Canal 24 Horas (RTVE) de la soviética Mateo silencia literalmente el discurso de Rajoy en la convención del PP-.

Los 1.000 millones de euros al año que los españoles pagan de sus impuestos para mantener el chiringuito de la soviética Rosa María Mateo se van directamente al desagüe cuando, para empezar, se tardó todo un mundo en tener noticias de la corresponsal de TVE en la zona, Nuria Ramos, amén de que en el Canal 24 Horas llegaron a tratar temas muy alejados de lo que estaba sucediendo en las calles de Venezuela -Hasta los sindicatos 'progres' reniegan de Rosa María Mateo: UGT le acusa de humillar a los trabajadores de TVE al grito de "vagos" e "incapaces"-.

La corresponsal de TVE en la zona es Nuria Ramos y es una buena profesional pero no puede entrar si no le dan paso desde Madrid. https://t.co/jBhpbWZwri

Pero si ya durante esa noche del 23 de enero de 2019 el despropósito inundó los estudios del 24 Horas donde el presentador de 'La Noche en 24', Marc Sala, era de los que cargaba contra quienes estaban a favor de la caída del chavismo, peor fue lo de este 24 de enero de 2019 en 'Los Desayunos' -Fortes teme tanto perder el carnet de 'progre' que sale a pedir disculpas por un inocuo comentario de una tertuliana sobre Irene Montero-.

Ayer la noche en 24 de @_marcsala no dio la talla con Venezuela. Y hoy @xabierfortes ha preguntado al embajador de Venezuela:”Habla usted de golpe de estado en Venezuela patrocinado por Estados Unidos?”. Así van sus audiencias lejos de la competencia. #diariodeunacesada pic.twitter.com/E5awAIwpFm

Xabier Fortes se abonaba a la tesis podemita de que Guaidó poco menos que se había autoproclamado presidente de Venezuela por una imposición de Estados Unidos -Fortes encaja las (legítimas) críticas tan mal como Cristina Pedroche y llama a PD "el libelo digital de Alfonso Rojo" para defenderse-.

Sin embargo, un diputado de la oposición a Maduro, William Dávila, de Acción Democrática, tuvo que corregir al presentador de 'Los Desayunos':

Quiero precisar lo siguiente, Guaidó no se autoproclamado ni es un presidente impuesto por los Estados Unidos. En primer lugar se juramentó ante el pueblo venezolano y simplemente en Venezuela no tenemos presidente legítimo porque es un usurpador Nicolás Maduro. Llegó por la vía del asalto al poder. No ha sido imposición de ningún país. Ha sido el pueblo venezolano el que en un número de 15 millones de personas participó en las diferentes manifestaciones.