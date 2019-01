Ana Rosa le mete una colleja al tibio Manuel Rico para que no le quede ninguna duda de quién es el presidente en Venezuela

Agitación máxima en Venezuela y sus resquicios azotan Europa y España este 24 de enero de 2019 desde primera hora de la mañana.

Pedro Sánchez sigue esperando para reconocer a Juan Guaidó, no sea que siga la lógica internacional el Presidente, y se ha acogido a esperar a lo que marque Europa, un ente cada día más endeble. Casado, Rivera y Abascal exigen a Sánchez reconocer a Guaidó, mientras Iglesias se ahoga en contradicciones.

Así que podemos calificar la colleja que Ana Rosa Quintana le metió al periodista progre Manuel Rico (Infolibre), mientras soltaba su perorata sobre que Guaidó no se puede autoproclamar presidente de Venezuela a sí mismo, con una doble colega también al presidente Sánchez.

La reina de la televisión de las mañanas dice clara y abiertamente que para ella Guaidó tiene todo el reconocimiento:

Manuel Rico: A mí me parece razonable la postura de la Unión Europea para empezar, que la prioridad tiene que ser evitar una guerra civil. Y yo creo que se también es fácil entender que se puede estar contra Maduro y yo no creo que se pueda entender que Venezuela en este momento sea un régimen democrático, y por tanto uno puede estar en contra de Maduro pero eso no te lleva a defender automáticamente que alguien se pueda autoproclamar presidente en una manifestación.

Ana Rosa: ¡Pero si han hecho unas elecciones y pegaron un pucherazo! Manuel Rico: La postura de la Unión Europea es de apoyar un proceso político que evite una guerra civil y que termine en elecciones libres de acuerdo con la constitución. Ana Rosa: Es que las elecciones libres no las va a convocar Maduro, que es un dictadorzuelo. Y es un país en el que la mayor fortuna es la hoja de Chávez. Manuel Rico: La UE no dice que Maduro organice las elecciones... Ana Rosa: Para eso hay que echarlo y que alguien se haga cargo. Este es el presidente de la Asamblea Nacional, no ha salido de su casa, eh. Manuel Rico: Sí, nadie duda eso, pero no significa que se pueda autoproclamar presidente en una manifestación. Ana Rosa: Pues para mí el presidente de Venezuela es Juan Guaidó, y tiene que hacerse cargo del gobierno y que Maduro se marche al exilio.

Saltaba entonces Eduardo Inda, para rematar: "¡Al exilio no! Hay que meterlo en la cárcel, por asesino, por narco y procesarlo por crímenes contra la humanidad. No se puede ir de rositas".