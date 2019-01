La hecatombe en Venezuela saca al chavista que los podemitas llevan dentro: "Malos tiempos para la democracia"

Es entrañable ver a estos dos podemitas, Alberto Garzón y Juan Carlos Monedero, en un mismo sofá en una fecha tan señalada en Venezuela. Uno ha terminado con Izquierda Unida absorbida por Podemos y ha quedado para ser el 'sujeta pancartas' oficial de Pablo Iglesias, y el otro se cree un gurú del partido al que sin embargo utilizan como perro de presa. Y ambos lloran por la caída del chavismo en el país latino. La maquinaria de propaganda de Maduro sale en tromba a defender al dictador: "La derecha desea la guerra".

Este 23 de enero de 2019 no fue el mejor momento en 'En la frontera' de Público TV, con un Monedero, exasesor chavista, mostrándose muy afligido ya desde el inicio con la aparición del nuevo presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

Hay una asamblea ilegítima, inconstitucional, se autoproclaman presidentes de Venezuela y Estados Unidos se arroga el derecho de decir quién es quién no presidente... Y partidos que tienen tantos problemas en España con cuestionar el franquismo celebran también este golpe de Estado. Algunos quieren que el país latinoamericano se convierta en un país asediado por una guerra civil. Estados Unidos quiere acabar con Venezuela y los partidos que siempre han hecho negocios hambreando con América Latino son los que quieren ver por el suelo a Maduro. Malos tiempos para la democracia.

Solo le faltó llorar a Monedero, que después, entrevistando a Alberto Garzón, compartieron ofrecer una imagen patética, como podemitas lacrimógenos que sacan el chavista que llevan dentro pero que habían guardado en el fondo de su ser para mantener las formas en España:

Alberto Garzón es el nuevo chico de las pancartas de Pablo Iglesias.

Monedero: Nos hemos comido el hecho de que hay un Golpe de Estado en Venezuela.

Garzón: Efectivamente, yo creo que no es una sorpresa aunque sea un hecho lamentable para la democracia, para la región y para todo el mundo por lo que supone. Pero no es sorpresivo porque estaba gestándose desde hace tiempo y permíteme un hecho que es significativo. Desde el momento en el que el presidente de la Asamblea se ha autoproclamado presidente del país, hasta que salía el comunicado de Trump ha pasado nada más que media hora. Es obvio para todo el mundo que esto no solo estaba creado el clima para que fuera posible sino que había un acuerdo...

Monedero: Los mismos que en España piden que se encarcele a los políticos catalanes son los que les parece genial que un tipo de autoproclame presidente de Venezuela.

Garzón: Pero estamos hablando de una derecha que no tiene matriz democrática y que considera los elementos democráticos como meros instrumentos al servicio de un bien superior.