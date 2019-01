Formidable repaso de Pablo Montesinos a una Elisa Beni que no se entera de que Maduro es un dictador

¡Vaya baño que le ha metido Pablo Montesinos a Elisa Beni a cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela! La periodista, que se presentó en 'Más Vale Tarde' (laSexta) creyendo que iba poder monopolizar el debate, pero se encontró con un contrincante que incluso logró callar a esa moderadora parcial llamada Mamen Mendizábal.

El momentazo se produjo de esta guisa:

Pablo Montesinos: "No hay que olvidar que España es una democracia y Venezuela no lo es. Aquellos que ahora dicen que hay un golpe de estado..."

Mamen Mendizábal: "En esto te tengo que decir Pablo que tampoco hay acuerdo porque unos pueden considerar las elecciones en Venezuela como muy cuestionables, pero el caso es que las ha habido".

Elisa Beni (refiriéndose a Guaidó): "Pablo, solo una pregunta, ¿cómo ha llegado este señor a ser presidente de la Asamblea? Porque ganó unas elecciones. Y luego Maduro hizo unas elecciones, las ganó y se le reconoció".

Pablo Montesinos: "En las últimas elecciones en Venezuela no acudieron las formaciones de la oposición porque ningún país democrático, ninguno, ningún representante de la Unión Europea, aceptó ese resultado de las elecciones de Nicolás Maduro. Si hablamos de golpe de estado es el que ha dado el señor Maduro año tras año. Allí hay una oposición..."

Elisa Beni trataba de embarrar el terreno asegurando que aquella afirmación no era cierta, lo que provocó la salida en tromba de Montesinos para explicarle detalladamente a la tertuliana lo que era una dictadura:

Elisa, en Venezuela, a tu juicio, ¿hay una libertad y democracia y las formaciones políticas pueden decir libremente lo que quieren y lo que piensan o hay líderes de la oposición en las cárceles? ¿La prensa está amordazada o no está amordazada en Venezuela? ¿Hay libertad para decir lo que uno piensa, si o no? Más allá de que a día de hoy gran parte de la población venezolana tiene penumbra económica. ¿Hay libertad en Venezuela, sí o no? ¿Se garantizan los derechos y las libertades de todos, sí o no? Si preguntas a la Unión Europea, ¿sabes lo que te va a decir? Que no. Si le preguntas a los Estados Unidos, ¿sabes que te van a decir? Que no, que no se respetan los derechos humanos en Venezuela. Con lo cual, en las últimas elecciones, que incluso el Gobierno de España dijo que no se habían hecho bien, que el señor Maduro no las había hecho como Dios manda, ¿qué es lo que hay en Venezuela? ¿Una democracia consolidada? ¡Por favor!