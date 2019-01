Kiko Matamoros:"Paz Padilla me parece fascista"

Nunca se habína llevado muy bien, pero ahora la cosa ha llegado al límite de lo soprotable. (Confirmado: Telecinco se avergüenza de Paz Padilla para según qué cosas)

"Guerra abierta" entre Kiko Matamoros y Paz Padilla en Sálvame. El colaborador ha arremetido con dureza contra la presentadora de Telecinco después de unos comentarios sobre su nueva relación sentimental.

Este jueves, durante su sección como defensor del espectador, Matamoros ha sido durísimo con Paz Padilla, una de las presentadoras del programa. (Un indignado Kiko Matamoros explota contra 'Sálvame': "¡Estoy hasta las pelotas...!").

Hace unos días, María Patiño contó que la pareja de Matamoros había sido gogó. Pero lo que ha molestado al colaborador no es eso, es la reacción que, según él, tuvo Paz Padilla, presentadora en ese momento:

Carlota Corredera, presentadora este jueves, lo ha cortado y ha afirmado que se siente incómoda porque su compañera no se puede defender, según huffingtonpost.

"Me parece machista, sexista y retrógrado. Me parece fascista. Luego el 8-M nos presentamos las primeras...", ha dicho Matamoros, que ha asegurado que promete no volver a tener trato con ella: "No pienso hablar con ella ni una palabra más", ha añadido.