Ana Rosa 'pincha las ruedas' al taxista que se pone chulo contra medios y periodistas en su propio programa

La guerra del Taxi empieza a alcanzar cotas insospechadas, porque los taxistas se han propuesto literalmente montar "los juegos del hambre" en Madrid paralizando el Paseo de la Castellana en el inicio de su segunda semana de huelga en la capital. Reportaje PD/ La huelga de los taxistas se cobra sus primeras víctimas: las personas mayores y los turistas.



Y en el amanecer de 28 de enero de 2019 apareció por 'El Programa de Ana Rosa' uno de los portavoces del Taxi, José Miguel Fúnez (Portavoz Federación del Taxi), pero cometió un error fatal: apuntó el tiro contra los medios de comunicación, periodistas y tertulianos, y la presentadora Ana Rosa Quintana se vio obligada a saltar como un resorte y pegarle varios cortes que terminaron por pincharle las ruedas y el ánimo al acusica taxista...

Taxista: Quiero pediros una cosa a todas las cadenas de televisión porque tengo un dolor tremendo en el corazón con compañeros que están viniendo: que dejen de criminalizar al sector del Taxi, que lo están sufriendo nuestros hijos en los colegios y les están llamando de todo. La persona, el contertulio que sea capaz de decir palabras tan sumamente elevadas como las dicen algunos, tienen que hacerse responsables el acoso que están sufriendo nuestros hijos en los colegios. Los taxistas no somos terroristas como nos están diciendo.

Ana Rosa: ¿Pero quién ha dicho eso? Eso es un horror, qué culpa tienen los niños ni las familias. Pero dicho esto, ¡ayer a una VTC le han disparado con una escopeta de perdigones! Y eso es lo peor que está pasando...

Taxista: Yo tengo en mi despacho 200 fotos con sus correspondientes denuncias, pero nosotros no vamos a los medios a denunciar los destrozos que nos están haciendo en las calles.

Ana Rosa: ¡Pues contadlo! ¿Por qué no lo contáis?

Taxista: Porque eso es intentar dar pena a la sociedad.

Ana Rosa: No, no tienes razón.

Taxista: ¿Os habéis preocupado los medios por una persona que lleva una semana en La Paz con coma inducido por un atropello?

Ana Rosa: Sí, por supuesto.

Taxista: ¡Y que los medios me vengáis a sacar una rueda pinchada me parece vergonzoso! Y no te acuso a ti Ana Rosa porque te conozco y eres maravillosa, pero los contertulios tienen que tener mucho cuidado cuando hablan, y que lean... ¡Que lean y que aprendan! Y no vayan a una televisión a hablar del pobrecito niño que se cayó en el agujero y al rato estén hablando del Taxi como si conocieran todos los sectores de este país! ¡Yo no sé cómo no están como ministros algunos contertulios!

Ana Rosa: También hay una cosa que se llama libertad de expresión, no sé si te has dado cuenta de ello. Por ahí no. Igual que tú tienes tu libertad, cualquier otra persona también la tiene. No matemos al mensajero siempre, eh, que al final siempre se mata al mensajero.