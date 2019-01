Miriam Saavedra a la p**** calle, fuera de la casa

Un chasco para Vasile. Jorge Javier Vázquez está en un muy buen momento profesional: triunfa por los teatros de toda España con su gira Grandes Éxitos y GH DÚO vuelve a ser acogido por la audiencia con cariño, según esdiario.

Precisamente porque sabe muy bien cómo se vive el éxito en sus propias carnes, ha reflexionado sobre ellos en su blog de Lecturas.

En concreto ha opinado sobre cómo está gestionando Miriam Saavedra todo el éxito que ha cosechado tras su triunfo en la última edición de GH VIP 6 y su evolución televisiva desde que la "princesa inca" estaba dentro de la casa hasta la última vez que salió en televisión.

A juicio de Jorge Javier, Miriam está viviendo la típica evolución de cualquier persona que vive este proceso de éxito:

"La mujer desprovista de artificios que participó en GH VIP 6 ha dado paso a una nueva rica histriónica y demasiado borracha de sí misma. Supongo que es el proceso normal por el que pasamos todos los que en algún momento tenemos un subidón".

Ante esta disyuntiva solo hay dos caminos, según Vázquez:

"Miriam está en ese punto en el que escucha poco y cree que todo el mundo la engaña. Se ha vuelto tan desconfiada que en cada esquina ve a un enemigo dispuesto a estafarle unos euros. Ante este tipo de situaciones hay dos opciones: echarte a perder definitivamente o salir reforzado".

Aunque el presentador también ha tenido algunas palabras de aliento sobre el futuro de la peruana y no ha dudado en comentar que su actitud es algo normal cuando alguien vive una experiencia:

"Creo que Miriam es inteligente y saldrá de esta. Pero le espera un camino repleto de decepción, incomprensión y alguna que otra bajada a los infiernos que la va a dejar muy trastocada emocionalmente. Que nadie se asuste: es lo que le pasa a todos tras una experiencia como la suya. Quien no lo probó no puede saber de qué estoy hablando".

Claro que no es el único que cree que Miriam no está funcionando como se esperaba al salir de la casa. Su compañera de blogs en Lecturas Pilar Eyre también lo cree. Según la periodista, un experto en la cosa televisiva le ha reconocido que "fuera de la casa, de momento no está funcionando como esperábamos".