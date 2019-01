Este colaborador de 'Viva la Vida' critica el programa en pleno directo: "Me veo en la obligación de decirlo"

No queda lo que no pasa en Telecinco. Emma García vivió este domingo un momento muy incómodo durante la emisión de Viva la Vida, el programa que presenta en Telecinco, seún huffingtonpost.

Todo ocurrió después de que ese espacio emitiera una entrevista a Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño. Carcaño fue condenado en enero de 2012 por la Audiencia Provincial de Sevilla a 20 años cárcel por un delito de asesinato en el caso de Marta del Castillo.

Delgado, en cambio, fue absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla tras ser juzgado por encubrimiento, amenazas al 'Cuco' y contra la integridad moral.

Tras la emisión de la entrevista, un psicólogo que estaba en la mesa de debate de Viva la Vida intervino para mostrarse muy crítico con lo que había hecho el programa.

"Decías que 'no' viendo la entrevista. No sé qué querrías apuntar de la actitud que ha mostrado en la entrevista", le dio paso Emma García.

"Hombre, yo lo que quisiera decir a lo mejor no os gusta, pero me veo en la obligación de decirlo. Yo no daría ni un segundo de audiencia a este tipo de miserables, fundamentalmente por el dolor tan grande que está provocando en la familia de Marta del Castillo", dijo el colaborador.