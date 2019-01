El sucio comentario de Risto Mejide a Paz Padilla por su actitud en 'Got Talent'

Telecinco está que arde con este comentario. Este lunes empezó la cuarta temporada de Got Talent en Telecinco. El formato cuenta con la incorporación de Eva Isanta y Paz Padilla como juezas del concurso, que se suman en la mesa a Edurne y Risto Mejide y al presentador, Santi Millán, según huffingtonpost.

La incorporación de Paz Padilla dio mucho que hablar durante este primer programa, para bien o para mal. La presentadora de Sálvame (Telecinco) se subió a la mesa, corrió, lloró, rio, bailó y lo dio todo. Sin embargo, llegó un punto en el que su compañero Risto Mejide tuvo que mandarle un mensajito. Fue durante la actuación de Estela, una niña que contaba que veía apariciones, cuando la gaditana llegó a su límite y "por miedo" empezó a correr entre el público y Mejide tuvo que ir detrás de ella, dejándole su consiguiente recadito.

"Que le den al Got Talent", gritó la presentadora, tras la cual salió el publicista diciéndole: "Paz Padilla, ven para acá... Que esto no es el plató del Sálvame, aquí no puedes salir y entrar. Tienes que estar ahí sentada, venga". Puedes ver el momento aquí.