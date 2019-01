La verdad que ocultarán Vasile y Telecinco: la paliza de Atresmedia a Mediaset

Antena 3, se va a convertir en el ganador moral de este mes enero en el primer registro de audiencias de 2019 y, lo que es peor para los de Paolo Vasile, Atresmedia va a arrasar por grupos.

Si se realiza un análisis profundo sobre las audiencias del mes, se ve que Antena 3 es el canal que se impone en enero. Y lo hace con una programación equilibrada en todas sus franjas: ficción, entretenimiento de prime time y diario e informativos, los pilares de cualquier parrilla televisiva.

Por el contrario, Telecinco (que se impondrá numéricamente por escasas décimas a falta de computar dos días) se ha basado en el relativo éxito de GH Dúo y, sobre todo, en las audiencias "dopadas" por el trágico caso del pequeño Julen, en el que se ha volcado sin ningún pudor, tal y como ha criticado toda la opinión pública, tras llegar igualado en el mes con su rival.

La estrategia de programación de Antena 3 se ha impuesto a la de Telecinco porque ha mantenido su programación y sólo ha modificado para informar puntualmente sobre el triste caso de Julen. Frente al estilo informativo sereno del canal de Atresmedia, Telecinco ha levantado sus principales programas para centrarse en el morbo y el amarillismo.

Capítulo especial de bochorno han sido los programas que ha dedicado Sálvame al trágico suceso de Totalán, tal y como ha informado Periodista Digital.

La programación de Antena 3 promete dar muchos dolores de cabeza a Telecinco en este 2019. Se basa en una exitosa marca de ficción, reconocida nacional e internacionalmente, y un entretenimiento que la cadena ha sabido consolidar con el format killer La Voz, programa recuperado exitosamente de Telecinco.

Después de unos años sin entretenimiento diario en prime time, La Voz se une al imbatible Tu cara me suena de los viernes y no para de dar disgustos al primer canal de Mediaset, el daño es doble porque además de perder contra La Voz desde que se estrenó en Antena 3, Telecinco no tiene ese formato. La oferta de entretenimiento diaria se completa con los concursos en récords históricos y el imparable Hormiguero de Pablo Motos.

A esto se une que los informativos de Antena 3, después del sufrido paso de Gloria Lomana, está en máximos históricos bajo la batuta de Santiago González. Por el contrario, el canal de Vasile ofrece una ficción e informativos que no consiguen imponerse a la competencia y un entretenimiento fiado a la victoria que puedan cosechar las sucesivas versiones de Gran Hermano, cuya actual edición DÚO no iguala a la VIP, la polémica entrega anterior.

Atresmedia: primera victoria desde octubre de 2017

Con un canal menos, siete de Mediaset por seis de Atresmedia, el grupo que dirige Silvio González va a cerrar enero con una audiencia de un 28,2% de cuota frente al 27,5% de la corporación que comanda Paolo Vasile.

Pero si volvemos a analizar en profundidad los datos de este mes que acaba, se ve nítidamente que en prime time la distancia se amplía: 28,5% (Atresmedia) vs 27,3% (Mediaset).

Sin embargo, es en el Prime Time del Target Comercial donde realmente le más le duele al grupo italiano, destaca sobremanera el 31% de Atresmedia frente al 27,9% de Mediaset.