Tania Llasera entra en pánico y toma una decisión dura pero irreversible

Tania Llasera, presentadora de Telecinco, ha tomado medidas ().

Tania tiene su parroquia en redes sociales. Su perfil de Instagram cuenta con 600.000 seguidores que ven, casi en directo, todos los acontecimientos importantes de la vida de la presentadora.

Desde sus nuevos retos profesionales a la llegada de sus dos hijos o su mudanza a un nuevo hogar, todo ha sido narrado por Llasera en su cuenta de Instagram. Aún así, Tania ha tomado una decisión irreversible por el bien de sus pequeños.

Como ha explicado la propia presentadora de Telecinco, su hijo Pepe ya no formará parte de su perfil público pues empieza a ser reconocido, algo que le causa auténtico pavor.

Esta decisión le ha llevado a plantearse dejar de colgar también fotos de su hija Lucía:

"En breve tendré que dejar de subir fotos de mi Lucy porque no quiero convertirlos en monstruos de las redes antes de su tiempo. A Pepe casi no le saco porque la gente ya le reconoce y me parece peligroso. Pero mientras pueda... mirad que carita, y no sabéis como es de risueña mi niña... me la comería".